Обычный ужин превращается в скрытый фактор риска, если вы едите после этого времени

1:28
Здоровье

Поздние ужины кажутся безобидной привычкой, особенно для тех, кто живёт в насыщенном ритме. Однако диетологи предупреждают: регулярное питание поздно вечером может серьёзно навредить здоровью — особенно сердечно-сосудистой системе.

Завтрак в уютной кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Завтрак в уютной кухне

Почему поздний ужин опасен

Повышенный риск инсульта

Диетолог Зухра Павлова ссылается на исследования, в которых зафиксировано: ужин после 21:00 увеличивает риск инсульта на 30 %. Особенно ярко эта связь проявляется у женщин.

Главная проблема — позднее переваривание пищи. Организм в это время уже переходит в режим восстановления, и нагрузка на пищеварение становится стрессом для всех систем, особенно для сердца и сосудов.

Оптимальное время приёма пищи

Эксперты рекомендуют завершать ужин до 20:00. Даже сдвиг на один час позже может повысить риски. Это особенно важно для людей с предрасположенностью к гипертонии или болезням сердца.

Завтрак — не менее важен

Зухра Павлова подчёркивает: пропуск завтрака - тоже серьёзная ошибка. Но и слишком поздний завтрак может нарушить естественные ритмы организма. Исследования, на которые ссылается врач, показывают: ранний приём пищи заложен в нас эволюционно. Он запускает обмен веществ и улучшает работу гормональной системы.

Уточнения

У́жин - последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
