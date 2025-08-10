Обычный ужин превращается в скрытый фактор риска, если вы едите после этого времени

Ужин после 21:00 увеличивает нагрузку на сосуды и замедляет обмен веществ

Поздние ужины кажутся безобидной привычкой, особенно для тех, кто живёт в насыщенном ритме. Однако диетологи предупреждают: регулярное питание поздно вечером может серьёзно навредить здоровью — особенно сердечно-сосудистой системе.

Почему поздний ужин опасен

Повышенный риск инсульта

Диетолог Зухра Павлова ссылается на исследования, в которых зафиксировано: ужин после 21:00 увеличивает риск инсульта на 30 %. Особенно ярко эта связь проявляется у женщин.

Главная проблема — позднее переваривание пищи. Организм в это время уже переходит в режим восстановления, и нагрузка на пищеварение становится стрессом для всех систем, особенно для сердца и сосудов.

Оптимальное время приёма пищи

Эксперты рекомендуют завершать ужин до 20:00. Даже сдвиг на один час позже может повысить риски. Это особенно важно для людей с предрасположенностью к гипертонии или болезням сердца.

Завтрак — не менее важен

Зухра Павлова подчёркивает: пропуск завтрака - тоже серьёзная ошибка. Но и слишком поздний завтрак может нарушить естественные ритмы организма. Исследования, на которые ссылается врач, показывают: ранний приём пищи заложен в нас эволюционно. Он запускает обмен веществ и улучшает работу гормональной системы.

Уточнения

