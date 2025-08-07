Табак или пар: кто из них тихо ломает вас изнутри — ответ не обрадует

Токсиколог сравнил вред от обычных и электронных сигарет

Электронные сигареты не являются безопасной альтернативой табаку, а в ряде случаев даже увеличивают зависимость. Об этом врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал Pravda.Ru, отвечая на вопрос о том, какие сигареты более вредные — обычные или электронные.

По словам Водовозова, в начале появления электронных сигарет врачи рассматривали их как средство никотинзаместительной терапии, но практика показала обратное: большинство людей не отказываются от обычных сигарет, а начинают курить и то, и другое.

"Очень многие люди так на фазе двойного курения и застряли", — пояснил эксперт.

Он отметил, что электронные устройства создают привычку к постоянному употреблению никотина и обеспечивают его круглосуточное поступление в организм.

"Они постоянно в руке, и люди постоянно к ним прикладываются", — подчеркнул Водовозов.

Он обратил внимание и на химический состав вейпов. Их компоненты, такие как полиэтиленгликоль и полипропиленгликоль, не предназначены для вдыхания, а при переделке устройств или заправок токсическое воздействие усиливается. Некоторые элементы конструкции вейпов также могут выделять тяжелые металлы при нагревании.

"Иногда даже в большем количестве, чем при курении обычной сигареты", — отметил специалист.

Кроме того, добавил Водовозов, электронные сигареты не исключают рисков для окружающих, но табачный дым при этом остается особенно опасным из-за явлений вторичного и третичного курения.

"На ребенка, в том числе, переносятся мелкодисперсные частицы PM2,5. Их в табачном дыму как раз гораздо больше и они опасны", — рассказал он.

По мнению врача, конечный эффект часто один и тот же: формируется устойчивая психологическая зависимость, а также возникает высокий риск перехода с вейпов на сигареты, особенно у молодежи.