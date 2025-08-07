Скрытая угроза: постоянные капли от насморка и их опасные последствия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Чтобы избавиться от зависимости от капель в нос, может помочь целый ряд действий — от препаратов местного действия до оперативного вмешательства. Профессор кафедры оториноларингологии РУДН, доктор медицинских наук Ирина Кириченко в беседе с Pravda.Ru рассказала, как отказаться от постоянного использования средств от насморка.

Женщина с аллергией на цветы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с аллергией на цветы

Нет смысла говорить, как вычеркнуть капли от насморка из своей жизни, пока не найдена причина заложенности носа, считает доктор.

"Бывают аллергики, которые капли капают, потому что постоянная аллергия. Есть искривление носовой перегородки, есть какое-то воспаление. Если не убрать причину основную, которая может привести опять к тому, что он заболеет, — опять ухудшится носовое дыхание, он начнет капать капли. Причина эта останется, и опять у него возникнет зависимость. Если причина выявлена, надо ее корректировать", — поясняет медик.

Как вариант, предлагает врач, начать понемногу сокращать количество капель или объём спрея, попробовать перейти на детскую дозировку, промывать носовую полость специальными средствами или морской водой. Если такие меры не принесут результата, добавляет Ирина Кириченко, обратить внимание на более действенные препараты.

"Одним из вариантов, который снимает отек полости носа — это топические стероиды. Гормональные препараты, которые действуют на полость носа, они снимают отек, но, к ним привыкания не происходит", — говорит специалист.

В некоторых случаях, продолжает отоларинголог, и такие средства — не панацея от досаждающего насморка.

"Нижняя носовая раковина в носу, такое анатомическое образование — это тормоз. Она тормозит воздух, чтобы он успел согреться, завихриться, очиститься и в дыхательные пути подготовленным прийти. На нее в основном капают. И в ней начинается разрастание сосудистых клубочков, потому что сосудосуживающие капли стимулируют увеличение носовых раковин нижних. Бывает, что так разрастается, что даже топические стероиды не помогают", — делится тонкостями лечебного дела лор-врач.

Если препаратные способы исчерпаны, а заложенность носа не проходит, медики могут предложить решить проблему хирургически, говорит эксперт. Современные методики позволяют эффективно избавить человека от сопель. В любом случае, предупреждает собеседница Pravda. Ru, капли нужно стараться не использовать постоянно. Помимо привыкания это грозит образованием "дыр" в носовой перегородке.

"Сейчас пациенты стали приходить с перфорациями из-за того, что они очень сильно капают капли. Нарушается питание перегородки носа, потому что они обладают сосудосуживающим эффектом. Капли не только на раковину попадают, на перегородку тоже попадают. И хрящевой отдел перегородки начинает рассасываться, образуется дырка. Это очень плохо, потому что закрытие бывает очень сложным", — резюмировала Ирина Кириченко.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
