Хотите избежать проблем с ЖКТ? Тогда пейте молоко только в нужное время и отдельно

Молоко часто воспринимается как полезный и универсальный продукт, подходящий к любому блюду. Однако врачи предупреждают: в сочетании с определёнными продуктами оно может не только потерять свои свойства, но и навредить здоровью.
Диетолог Наталья Самойленко отмечает, что некоторые сочетания с молоком опасны для пищеварения. В чёрный список входят:
овощи
фрукты
бобовые
мясо
кокос
Такие комбинации могут вызывать вздутие, тяжесть, расстройства желудка. Особенно опасно смешивать молочные продукты с мясом — это двойной удар по организму: сочетание животного белка и жиров повышает уровень "плохого" холестерина.
Врач рекомендует ограничиться одним стаканом молока в день и употреблять его за два часа до еды или через два часа после. Это позволяет избежать ферментативных конфликтов с другими продуктами.
По словам Самойленко, с возрастом потребность в молоке уменьшается, а переносимость лактозы снижается. Поэтому во взрослом возрасте разумнее отказаться от регулярного употребления молока и при необходимости заменить его кисломолочными продуктами.
Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.