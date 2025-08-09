Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не кладите это в компост: мясо, рыба и пластик могут навредить вашему саду
Мужские брюки, которые заменят джинсы осенью: шерсть, фланель и свободный крой
Двойной удар по кошельку: как изменятся цены на водительские удостоверения и госзнаки
Ольга Бузова поймала букет невесты в кафе и надеется на свою скорую свадьбу
Журнал Journal of Veterinary Behavior: рывки поводком повышают стресс у собак
Лопасти выше пирамид: в Китае создают энергетического гиганта
Врач Нечаев: вернуть ногам ощущение лёгкости помогут перекаты с пятки на носок
Круизный ад: что будет работать на корабле при отключении электричества
ИИ воссоздал пять современных автомобилей в ретро-стиле прошлого века

Хотите избежать проблем с ЖКТ? Тогда пейте молоко только в нужное время и отдельно

Молоко рекомендуется пить отдельно от еды — не раньше чем через 2 часа
1:19
Здоровье

Молоко часто воспринимается как полезный и универсальный продукт, подходящий к любому блюду. Однако врачи предупреждают: в сочетании с определёнными продуктами оно может не только потерять свои свойства, но и навредить здоровью.

Мужчина пьет молоко
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина пьет молоко

С чем нельзя пить молоко

Диетолог Наталья Самойленко отмечает, что некоторые сочетания с молоком опасны для пищеварения. В чёрный список входят:

  • овощи

  • фрукты

  • бобовые

  • мясо

  • кокос

Такие комбинации могут вызывать вздутие, тяжесть, расстройства желудка. Особенно опасно смешивать молочные продукты с мясом — это двойной удар по организму: сочетание животного белка и жиров повышает уровень "плохого" холестерина.

Как правильно пить молоко

Врач рекомендует ограничиться одним стаканом молока в день и употреблять его за два часа до еды или через два часа после. Это позволяет избежать ферментативных конфликтов с другими продуктами.

А нужно ли молоко взрослым

По словам Самойленко, с возрастом потребность в молоке уменьшается, а переносимость лактозы снижается. Поэтому во взрослом возрасте разумнее отказаться от регулярного употребления молока и при необходимости заменить его кисломолочными продуктами.

Уточнения

Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак
Домашние животные
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Природа наливает, олени пьянеют: осенняя угроза на дорогах и в лесу
Природа наливает, олени пьянеют: осенняя угроза на дорогах и в лесу
Последние материалы
Не кладите это в компост: мясо, рыба и пластик могут навредить вашему саду
Мужские брюки, которые заменят джинсы осенью: шерсть, фланель и свободный крой
Двойной удар по кошельку: как изменятся цены на водительские удостоверения и госзнаки
Ольга Бузова поймала букет невесты в кафе и надеется на свою скорую свадьбу
Журнал Journal of Veterinary Behavior: рывки поводком повышают стресс у собак
Лопасти выше пирамид: в Китае создают энергетического гиганта
Врач Нечаев: вернуть ногам ощущение лёгкости помогут перекаты с пятки на носок
Круизный ад: что будет работать на корабле при отключении электричества
Молоко рекомендуется пить отдельно от еды — не раньше чем через 2 часа
ИИ воссоздал пять современных автомобилей в ретро-стиле прошлого века
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.