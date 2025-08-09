Хотите избежать проблем с ЖКТ? Тогда пейте молоко только в нужное время и отдельно

Молоко рекомендуется пить отдельно от еды — не раньше чем через 2 часа

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Молоко часто воспринимается как полезный и универсальный продукт, подходящий к любому блюду. Однако врачи предупреждают: в сочетании с определёнными продуктами оно может не только потерять свои свойства, но и навредить здоровью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина пьет молоко

С чем нельзя пить молоко

Диетолог Наталья Самойленко отмечает, что некоторые сочетания с молоком опасны для пищеварения. В чёрный список входят:

овощи

фрукты

бобовые

мясо

кокос

Такие комбинации могут вызывать вздутие, тяжесть, расстройства желудка. Особенно опасно смешивать молочные продукты с мясом — это двойной удар по организму: сочетание животного белка и жиров повышает уровень "плохого" холестерина.

Как правильно пить молоко

Врач рекомендует ограничиться одним стаканом молока в день и употреблять его за два часа до еды или через два часа после. Это позволяет избежать ферментативных конфликтов с другими продуктами.

А нужно ли молоко взрослым

По словам Самойленко, с возрастом потребность в молоке уменьшается, а переносимость лактозы снижается. Поэтому во взрослом возрасте разумнее отказаться от регулярного употребления молока и при необходимости заменить его кисломолочными продуктами.

Уточнения

Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

