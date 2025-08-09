Обычные привычки, которые внезапно оказались связаны с долголетием и крепким здоровьем

Точного рецепта долголетия не существует, но наука выявила ряд факторов, которые могут повысить шансы прожить долгую, активную и здоровую жизнь. Некоторые из них формируются ещё до нашего рождения, а другие — зависят от образа жизни и привычек.
Исследования показывают: если мать родила ребёнка до 25 лет, это может увеличить его шансы на долгую жизнь. Предположительно, дело в более "свежем" генетическом материале и высоком качестве яйцеклеток.
Избыточный вес в юности может привести к хроническим заболеваниям в зрелом возрасте. Напротив, нормальный индекс массы тела в подростковом возрасте связан с более низкими рисками сердечно-сосудистых и метаболических нарушений.
Привычка ежедневно проходить пешком хотя бы 30 минут — мощный фактор долголетия. Ходьба улучшает работу сердца, поддерживает вес, снижает уровень стресса и помогает организму в целом функционировать лучше.
Потенциальные долгожители едят много овощей — от 500 до 900 граммов в день. Такой рацион богат клетчаткой, витаминами, антиоксидантами и снижает риск развития многих возрастных заболеваний.
Жизнерадостность и оптимизм связаны с более высокой продолжительностью жизни. Позитивные люди лучше справляются со стрессом, чаще соблюдают режим, меньше подвержены вредным привычкам.
Наличие большого круга общения, тесных дружеских и семейных связей способствует долголетию. Поддержка, внимание и общение — важны не меньше, чем питание и физическая активность.
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.
