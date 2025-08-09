Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США воры похитили китайские игрушки Labubu на $7000
12 900 лет назад с Землёй могло произойти это: в океане нашли следы космической катастрофы
Кинологи: йорк, лабрадор и пудель подойдут тем, кто впервые заводит собаку
Ясновидящая предсказала Анне Седоковой скорое замужество
Римская комната для памяти: освойте древнюю технику за 15 минут в день
Тёмные стены и тёплый свет визуально уменьшают хрущёвку — дизайнеры
Чем натуральная косметика отличается от обычной и стоит ли за неё переплачивать
Наклон головы у собак связан со слухом, зрением и эмоциями: данные ученых
Причины увядания юкки и способы восстановления растения — советы агрономов

Обычные привычки, которые внезапно оказались связаны с долголетием и крепким здоровьем

Позитивное мышление связано с более высокой продолжительностью жизни
2:06
Здоровье

Точного рецепта долголетия не существует, но наука выявила ряд факторов, которые могут повысить шансы прожить долгую, активную и здоровую жизнь. Некоторые из них формируются ещё до нашего рождения, а другие — зависят от образа жизни и привычек.

Отдых у моря
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых у моря

Признаки, указывающие на склонность к долгожительству

1. Молодой возраст матери при родах

Исследования показывают: если мать родила ребёнка до 25 лет, это может увеличить его шансы на долгую жизнь. Предположительно, дело в более "свежем" генетическом материале и высоком качестве яйцеклеток.

2. Здоровый вес в подростковом возрасте

Избыточный вес в юности может привести к хроническим заболеваниям в зрелом возрасте. Напротив, нормальный индекс массы тела в подростковом возрасте связан с более низкими рисками сердечно-сосудистых и метаболических нарушений.

3. Регулярная физическая активность

Привычка ежедневно проходить пешком хотя бы 30 минут — мощный фактор долголетия. Ходьба улучшает работу сердца, поддерживает вес, снижает уровень стресса и помогает организму в целом функционировать лучше.

4. Овощи в рационе

Потенциальные долгожители едят много овощей — от 500 до 900 граммов в день. Такой рацион богат клетчаткой, витаминами, антиоксидантами и снижает риск развития многих возрастных заболеваний.

5. Позитивное мышление

Жизнерадостность и оптимизм связаны с более высокой продолжительностью жизни. Позитивные люди лучше справляются со стрессом, чаще соблюдают режим, меньше подвержены вредным привычкам.

6. Социальная активность

Наличие большого круга общения, тесных дружеских и семейных связей способствует долголетию. Поддержка, внимание и общение — важны не меньше, чем питание и физическая активность.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Учёные зафиксировали редкого осьминога на глубине 4,8 км в Тихом океане
Домашние животные
Учёные зафиксировали редкого осьминога на глубине 4,8 км в Тихом океане Аудио 
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
Наука и техника
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album Аудио 
Популярное
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё

А что, если мы живём внутри чёрной дыры? Гипотеза, которую обсуждают учёные, объясняет загадки Вселенной — и заставляет пересмотреть саму реальность.

Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Переплатить или пожалеть: какую Mazda выбрать, чтобы не остаться на обочине
Переплатить или пожалеть: какую Mazda выбрать, чтобы не остаться на обочине
Последние материалы
Наклон головы у собак связан со слухом, зрением и эмоциями: данные ученых
Причины увядания юкки и способы восстановления растения — советы агрономов
Россия вводит запрет на вылов воблы в Каспии и Волге
Стоматолог Антипенко предостерёг от домашних средств отбеливания зубов
Инспектор ГИБДД может остановить несколько авто — но обязан не задерживать
Тропический латте за 3 минуты дома: секрет финиковой пасты и кокосового молока
Вечерняя Сермонета: погружение в атмосферу средневекового города
Лимон с мёдом и имбирём помогает при простуде и поддерживает дыхательные пути
CF600 меняет правила: как Китай обошёл Японию в гонке скоростных поездов
Иду Галич шокирует осознание того, что она во второй раз стала мамой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.