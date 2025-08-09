Обычные привычки, которые внезапно оказались связаны с долголетием и крепким здоровьем

Позитивное мышление связано с более высокой продолжительностью жизни

Точного рецепта долголетия не существует, но наука выявила ряд факторов, которые могут повысить шансы прожить долгую, активную и здоровую жизнь. Некоторые из них формируются ещё до нашего рождения, а другие — зависят от образа жизни и привычек.

Признаки, указывающие на склонность к долгожительству

1. Молодой возраст матери при родах

Исследования показывают: если мать родила ребёнка до 25 лет, это может увеличить его шансы на долгую жизнь. Предположительно, дело в более "свежем" генетическом материале и высоком качестве яйцеклеток.

2. Здоровый вес в подростковом возрасте

Избыточный вес в юности может привести к хроническим заболеваниям в зрелом возрасте. Напротив, нормальный индекс массы тела в подростковом возрасте связан с более низкими рисками сердечно-сосудистых и метаболических нарушений.

3. Регулярная физическая активность

Привычка ежедневно проходить пешком хотя бы 30 минут — мощный фактор долголетия. Ходьба улучшает работу сердца, поддерживает вес, снижает уровень стресса и помогает организму в целом функционировать лучше.

4. Овощи в рационе

Потенциальные долгожители едят много овощей — от 500 до 900 граммов в день. Такой рацион богат клетчаткой, витаминами, антиоксидантами и снижает риск развития многих возрастных заболеваний.

5. Позитивное мышление

Жизнерадостность и оптимизм связаны с более высокой продолжительностью жизни. Позитивные люди лучше справляются со стрессом, чаще соблюдают режим, меньше подвержены вредным привычкам.

6. Социальная активность

Наличие большого круга общения, тесных дружеских и семейных связей способствует долголетию. Поддержка, внимание и общение — важны не меньше, чем питание и физическая активность.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.

