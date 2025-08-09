Один стакан утром может изменить самочувствие: лимонная вода работает глубже, чем вы думали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:23
Здоровье

Многим лимон кажется слишком кислым, чтобы есть его в чистом виде, зато вода с лимоном - привычный утренний ритуал, который обещает бодрость и здоровье. Но действительно ли лимонный напиток так полезен, и как правильно его готовить?

Вода с лимоном
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вода с лимоном

Как правильно приготовить лимонную воду

Чтобы извлечь максимум пользы, нарежьте 1-2 дольки лимона и залейте тёплой водой температурой 60-70 °C. Важно: вода не должна быть кипящей, иначе полезные вещества разрушатся. Лучше нарезать лимон тонкими ломтиками — тогда эфирные масла и активные соединения из цедры быстрее перейдут в воду.

Чем полезна лимонная вода

1. Укрепляет иммунитет

Лимон богат витамином C, который активизирует иммунные клетки и помогает организму справляться с вирусами. Регулярное употребление лимонной воды может снизить частоту простуд и повысить усвоение железа.

2. Улучшает состояние кожи и замедляет старение

Витамин C участвует в выработке коллагена, поддерживает упругость кожи и помогает бороться с морщинами. А достаточное количество жидкости улучшает гидратацию изнутри.

3. Способствует усвоению кальция

Лимонная кислота помогает расщеплять соединения, мешающие усвоению кальция. Особенно полезно пить лимонную воду при питании с большим количеством жирных продуктов.

4. Облегчает кашель и воспаления

Лимон обладает лёгким противовоспалительным и отхаркивающим действием. Он может смягчить горло, уменьшить кашель и поддержать дыхательные пути во время простуды.

5. Защищает от окислительного стресса

Лимон — щелочной продукт, несмотря на кислый вкус. Считается, что он может создавать в организме благоприятную среду и даже снижать риск появления раковых клеток (хотя научных данных на этот счёт недостаточно).

6. Поддерживает пищеварение

Лимон стимулирует выделение желудочного сока и улучшает перистальтику кишечника. Лимонная вода помогает при изжоге, метеоризме, слабом пищеварении и может мягко очищать организм.

Кому не стоит пить лимонную воду

1. При проблемах с ЖКТ

Людям с гастритом, язвой или энтеритом стоит отказаться от лимонной воды: кислота может спровоцировать обострение и боль.

2. При чувствительной зубной эмали

Кислота лимона разрушает эмаль. Если есть проблемы с зубами, пейте через трубочку и обязательно ополаскивайте рот после.

3. При диабете (если с добавками)

Если вы добавляете в лимонад мёд, фруктозу или сахар — это может повысить уровень глюкозы в крови. При диабете лучше пить только несладкий лимонный напиток.

С чем сочетать лимон для большего эффекта

  • Лимон с мёдом - помогает при простуде и освежает дыхание

  • Лимон с хризантемой - питает печень, уменьшает изжогу

  • Лимон с корицей - улучшает обмен веществ и зрение

  • Лимон с ягодами годжи - поддерживает молодость кожи

  • Лимон с имбирем - укрепляет иммунитет, помогает при вирусах

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
