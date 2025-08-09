Куриные или перепелиные? Один продукт может дать больше пользы, но и проблем тоже

Диетологи: перепелиные яйца содержат больше витаминов и меньше насыщенных жиров

Куриные и перепелиные яйца — продукты, которые часто встречаются в рационе. Оба варианта полезны, но различаются по составу и воздействию на организм. Чтобы понять, какие из них лучше выбрать, важно разобраться в деталях.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain куриные и перепелиные яйца

Чем отличаются куриные и перепелиные яйца

Пищевая ценность

Перепелиные яйца более компактны, но содержат больше витаминов и минералов на 100 граммов продукта. В них выше концентрация железа, калия, витаминов группы B и A. Также они богаче на полезные жиры и содержат меньше насыщенных жиров, чем куриные.

Аллергичность: мифы и реальность

Распространено мнение, что перепелиные яйца гипоаллергенны. Однако это не совсем так. Они тоже могут вызывать аллергию, особенно у детей и людей с чувствительной иммунной системой. Употреблять их стоит с осторожностью, особенно при первом введении в рацион.

Возможные ограничения

Несмотря на небольшие размеры, перепелиные яйца довольно питательны. При чрезмерном употреблении (например, в больших количествах ежедневно) могут возникнуть расстройства пищеварения. Это особенно актуально для людей с хроническими проблемами ЖКТ.

Уточнения

Обыкнове́нный пе́репел или перепёлка (Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758); устаревшее научное название — лат. Coturnix dactylisonans s. communis), — птица из трибы Coturnicini семейства фазановых (Phasianidae).

