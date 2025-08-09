Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продливаем вкус свежих кабачков до весны: полезные рекомендации
Вирусный тренд TikTok: работает ли лёд для мытья полов
В Германии насчитывается более 350 курортных городов со словом Bad в названии
Забитый фильтр в АКПП может привести к повреждению важных механических компонентов
Учёные изучают метеорит из пояса астероидов, упавший в США
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Врач: мороженое снижает боль в горле за счёт охлаждающего эффекта
Обертывания, которые подтянут кожу и улучшат настроение в один вечер
Быстрые малосольные огурцы на минеральной воде: простой рецепт за 24 часа

Продукт, который запускает организм с утра лучше кофе — и это вовсе не овсянка

Сало активизирует работу желчного пузыря при употреблении утром — врачи
1:20
Здоровье

Сало в рационе давно стало привычным продуктом. Но далеко не все знают, что важно не только что есть, но и когда. Специалисты по питанию утверждают: сало лучше всего употреблять именно утром — и у этого совета есть серьёзные основания.

сало
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сало

Зачем есть сало на завтрак

Запуск пищеварения

Сало стимулирует желчеотток и помогает активизировать работу желчного пузыря с самого утра. Это особенно важно для тех, у кого наблюдаются застои желчи или слабое пищеварение. Утренний приём сала позволяет "включить" пищеварительную систему мягко и эффективно.

Поддержка иммунитета

В составе сала есть полезные жиры и "хороший" холестерин, которые участвуют в формировании клеточных мембран. А значит — поддерживают иммунную систему на клеточном уровне. При регулярном умеренном употреблении сала с утра можно заметить снижение частоты простуд и общее укрепление организма.

С чем сочетать сало

Чтобы получить максимум пользы, диетологи советуют есть сало не с хлебом, а с овощами — особенно некрахмалистыми: огурцами, капустой, зеленью. Такое сочетание улучшает усвоение и делает завтрак легче для желудка.

Уточнения

Са́ло - пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Простой рецепт маринованных томатов без варки
Еда и рецепты
Простой рецепт маринованных томатов без варки Аудио 
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка
Наука и техника
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
В Германии насчитывается более 350 курортных городов со словом Bad в названии
Забитый фильтр в АКПП может привести к повреждению важных механических компонентов
Учёные изучают метеорит из пояса астероидов, упавший в США
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Врач: мороженое снижает боль в горле за счёт охлаждающего эффекта
Обертывания, которые подтянут кожу и улучшат настроение в один вечер
Быстрые малосольные огурцы на минеральной воде: простой рецепт за 24 часа
Фокусник Амаяк Акопян вышел из тени и пожаловался на безработицу
Исследование показало рост когнитивных способностей у пожилых после восьми недель хатха-йоги
Оленьи мухи могут быть переносчиками туляремии без лечения антибиотиками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.