Продукт, который запускает организм с утра лучше кофе — и это вовсе не овсянка

Сало активизирует работу желчного пузыря при употреблении утром — врачи

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сало в рационе давно стало привычным продуктом. Но далеко не все знают, что важно не только что есть, но и когда. Специалисты по питанию утверждают: сало лучше всего употреблять именно утром — и у этого совета есть серьёзные основания.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сало

Зачем есть сало на завтрак

Запуск пищеварения

Сало стимулирует желчеотток и помогает активизировать работу желчного пузыря с самого утра. Это особенно важно для тех, у кого наблюдаются застои желчи или слабое пищеварение. Утренний приём сала позволяет "включить" пищеварительную систему мягко и эффективно.

Поддержка иммунитета

В составе сала есть полезные жиры и "хороший" холестерин, которые участвуют в формировании клеточных мембран. А значит — поддерживают иммунную систему на клеточном уровне. При регулярном умеренном употреблении сала с утра можно заметить снижение частоты простуд и общее укрепление организма.

С чем сочетать сало

Чтобы получить максимум пользы, диетологи советуют есть сало не с хлебом, а с овощами — особенно некрахмалистыми: огурцами, капустой, зеленью. Такое сочетание улучшает усвоение и делает завтрак легче для желудка.

Уточнения

Са́ло - пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

