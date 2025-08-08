Простой перекус способен усилить мозговую активность — если выбрать правильные продукты

Омега-3 из лосося и форели помогает сохранить концентрацию и ясность ума

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хорошая память, концентрация и ясность ума — важны в любом возрасте. Чтобы мозг не терял свою "производительность", как у хорошо настроенного компьютера, важно поддерживать его питанием. Всего три простых продукта в рационе могут заметно улучшить работу мозга.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутерброды с лососем

Что стоит включить в меню для мозга

Жирная красная рыба

Лосось, форель, скумбрия — отличные источники омега-3 жирных кислот. Эти вещества улучшают передачу нервных импульсов, поддерживают работу нейронов и способствуют сохранению когнитивных функций. Регулярное употребление жирной рыбы помогает замедлить возрастные изменения, снижает риск деменции и болезни Альцгеймера.

Грецкие орехи

Эти орехи заслуженно называют пищей для ума. Всего три ядра в день - и мозг получает необходимую дозу жирных кислот и антиоксидантов. Орехи также помогают бороться с воспалениями и улучшают кровообращение в мозге.

Зелень и капуста

Брокколи, шпинат, руккола, кейл — все эти продукты богаты антиоксидантами, полифенолами и витамином K. Последний участвует в защите клеток мозга и может повышать их активность. Чем больше зелени в рационе, тем лучше поддерживается функция памяти и внимания.

Уточнения

Форе́ль - общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).

