Покупаете тёмный шоколад? Тогда обязательно проверьте один показатель на плитке

Тёмный шоколад давно считается полезной альтернативой сладостям. Но важно понимать: не каждый "тёмный" плиточный десерт одинаково хорош. Всё зависит от содержания какао — именно этот показатель играет ключевую роль в качестве продукта.
Шоколад, в котором не менее 80-85 % какао, отличается натуральным составом. В нём вы не найдёте патоки, дешёвых растительных жиров и заменителей масла какао. Такой продукт содержит только какао-массу, масло какао и, возможно, минимальное количество сахара.
В плитке с 85 % какао — около 10 г сахара на 100 г шоколада. Для сравнения: в продукте с 55 % какао может быть до 50 г сахара. То есть половина плитки — чистый сахар, который нивелирует потенциальную пользу.
Производители шоколада с более низким процентом какао часто идут на компромиссы: добавляют загустители, эмульгаторы и недорогие заменители. Это удешевляет производство, но снижает питательную ценность и качество готового продукта.
Если вы покупаете шоколад не только ради вкуса, но и пользы, отдавайте предпочтение плиткам с содержанием какао не менее 80 %. Такой шоколад не вызывает резких скачков сахара в крови, содержит антиоксиданты и поддерживает здоровье сердца — при умеренном употреблении.
Шокола́д - кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?