Покупаете тёмный шоколад? Тогда обязательно проверьте один показатель на плитке

1:39
Здоровье

Тёмный шоколад давно считается полезной альтернативой сладостям. Но важно понимать: не каждый "тёмный" плиточный десерт одинаково хорош. Всё зависит от содержания какао — именно этот показатель играет ключевую роль в качестве продукта.

Шоколад
Фото: flickr.com by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколад

Почему стоит выбирать шоколад с высоким содержанием какао

Чистый состав

Шоколад, в котором не менее 80-85 % какао, отличается натуральным составом. В нём вы не найдёте патоки, дешёвых растительных жиров и заменителей масла какао. Такой продукт содержит только какао-массу, масло какао и, возможно, минимальное количество сахара.

Минимум сахара

В плитке с 85 % какао — около 10 г сахара на 100 г шоколада. Для сравнения: в продукте с 55 % какао может быть до 50 г сахара. То есть половина плитки — чистый сахар, который нивелирует потенциальную пользу.

Безопасность состава

Производители шоколада с более низким процентом какао часто идут на компромиссы: добавляют загустители, эмульгаторы и недорогие заменители. Это удешевляет производство, но снижает питательную ценность и качество готового продукта.

Что выбрать в магазине

Если вы покупаете шоколад не только ради вкуса, но и пользы, отдавайте предпочтение плиткам с содержанием какао не менее 80 %. Такой шоколад не вызывает резких скачков сахара в крови, содержит антиоксиданты и поддерживает здоровье сердца — при умеренном употреблении.

Уточнения

Шокола́д - кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
