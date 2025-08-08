Вроде бы еда, но пользы — ноль: продукты, которые мешают похудению и портят ЖКТ

Эксперты: готовые салаты из супермаркета часто содержат просроченные ингредиенты

Сегодня не нужно проводить вечер в сапогах с тяпкой на грядке — супермаркеты избавили нас от большинства бытовых хлопот. Но за удобством скрываются риски: некоторые товары на полках могут быть вредными для здоровья. Разберёмся, что стоит класть в корзину с осторожностью.

Продукты, которые лучше не покупать в супермаркете

Готовые салаты

Быстро, удобно и… рискованно. За слоем майонеза в таких салатах часто прячутся просроченные или низкокачественные ингредиенты: несвежая колбаса, вялая морковь, кислый горошек. Без контроля хранения и срока годности — это лотерея, которую лучше проигнорировать.

Холодный чай в бутылке

Многие верят, что такой напиток "легче" газировки. На деле — тот же сахар в другой упаковке. Более того, исследования связывают регулярное употребление сладких чаёв с риском образования камней в почках. Лучше заварить обычный зелёный чай дома и охладить самостоятельно.

Продукты с маркировкой "без глютена"

Если у вас нет медицинских показаний, эта надпись — не повод считать продукт полезным. Часто вместо глютена в состав добавляют жиры, крахмалы и усилители вкуса. Такие заменители могут лишь усилить чувство голода и мешать контролю веса.

Обезжиренные молочные продукты

Погоня за стройностью приводит к выбору "нулевого" йогурта или молока. Однако обезжиренные варианты теряют полезные жирорастворимые витамины и могут негативно влиять на сердце. Небольшое количество натурального жира в рационе — не враг, а помощник.

Упакованный зелёный салат

Уже нарезанный, вымыт ли он? Не факт. Внутри упаковки часто развиваются бактерии, вызывающие расстройства ЖКТ. Промывать водой из-под крана недостаточно. Лучше вымачивать смесь в воде с солью и уксусом, а затем тщательно промывать снова.

Молотые специи

Покупая специи в виде порошка, вы не видите, что внутри. Производители нередко добавляют балласт или заменители. Выход — купить специи целыми и измельчать дома. Это не только полезнее, но и ароматнее.

Пирожное Картошка

Любимое лакомство из детства может таить опасность. Остатки кремов и бисквитов, используемые для приготовления, часто не первой свежести. Проверить это невозможно. Если очень хочется — лучше приготовить дома: быстро, просто и безопасно.

Домашняя еда — ваша зона контроля

Да, готовить дома требует времени. Но даже самое простое блюдо, сделанное своими руками, безопаснее и вкуснее. Тем более, когда в нём — забота о себе и своих близких.

