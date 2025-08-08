Обычные продукты срывают выздоровление — вы точно не ожидали этих пунктов в списке

Диетологи: жирная пища и кофе замедляют восстановление при ОРВИ

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Першение в горле, заложенность носа, слабость — первые признаки простуды знакомы каждому. И в этот момент важно не только отдыхать и следовать рекомендациям врача, но и внимательно отнестись к питанию: некоторые привычные продукты могут затянуть выздоровление.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Braxmeier, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фрукты на тарелке

Что не стоит есть при простуде

Сладости и сахар

Во время болезни рука так и тянется к чему-то сладкому. Но конфеты, пирожные и даже сахар в чае лучше исключить. Сахар усиливает воспалительные процессы в организме, отвлекая его ресурсы от борьбы с инфекцией. Даже леденцы от боли в горле стоит выбирать без сахара.

Жирная и солёная пища

Картошка, жаренная на масле, сало, жирное мясо — всё это создаёт дополнительную нагрузку на желудок. Пищеварительная система и без того ослаблена, а лишний жир замедляет обмен веществ. Соль тоже не помощник: она раздражает воспалённую слизистую горла.

Сыр

Сыр богат белком и кальцием, но в период болезни он не даёт организму ничего, что помогло бы бороться с вирусом. Перекусы с бутербродами лучше отложить до полного восстановления.

Кофе и энергетики

Кофе обезвоживает организм, а именно вода помогает вымывать токсины, которые образуются при разрушении вирусов и бактерий. Энергетики усугубляют ситуацию: кофеин перегружает сердце, провоцирует головокружение и обостряет слабость. Кроме того, большинство из них — газированные, а газировка раздражает горло.

Бананы

Хотя бананы обычно считаются полезными, при простуде их лучше не есть. Они могут стимулировать выработку гистамина, который способен вызывать бронхоспазм, диарею и мышечные спазмы. Плюс — в них много сахара, что при болезни нежелательно.

Что есть можно

Если аппетит остаётся, сделайте выбор в пользу:

куриного бульона

нежирных кисломолочных продуктов (кефир, йогурт, ряженка)

овсяной каши

запечённых яблок

чеснока и имбиря

нежирной рыбы

цитрусовых (источник витамина C)

Если же есть не хочется — не заставляйте себя. Потеря аппетита при простуде — нормальная реакция организма.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

