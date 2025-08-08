Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приятно и полезно: сигналы, что массаж даёт реальную пользу
Мария Погребняк сравнила семейную и холостяцкую жизни
На АЗС в России внедряют постоплату за топливо для ускорения обслуживания
Китовые акулы могут жить до 100 лет, являясь самой долгоживущей акулой
Землетрясение вызвало цепную реакцию извержений вулканов на Камчатке
Юрий Антонов тратит миллион рублей ежемесячно на содержание домашнего зверинца
Алкогольный рынок: лицензии для каждого магазина — что ждёт продавцов
Обнародовано расписание домашних матчей "Авангарда" — старт 8 сентября
Борьба с тлёй на смородине: безопасные способы обработки в августе

Обычные продукты срывают выздоровление — вы точно не ожидали этих пунктов в списке

Диетологи: жирная пища и кофе замедляют восстановление при ОРВИ
2:19
Здоровье

Першение в горле, заложенность носа, слабость — первые признаки простуды знакомы каждому. И в этот момент важно не только отдыхать и следовать рекомендациям врача, но и внимательно отнестись к питанию: некоторые привычные продукты могут затянуть выздоровление.

Фрукты на тарелке
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Braxmeier, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фрукты на тарелке

Что не стоит есть при простуде

Сладости и сахар

Во время болезни рука так и тянется к чему-то сладкому. Но конфеты, пирожные и даже сахар в чае лучше исключить. Сахар усиливает воспалительные процессы в организме, отвлекая его ресурсы от борьбы с инфекцией. Даже леденцы от боли в горле стоит выбирать без сахара.

Жирная и солёная пища

Картошка, жаренная на масле, сало, жирное мясо — всё это создаёт дополнительную нагрузку на желудок. Пищеварительная система и без того ослаблена, а лишний жир замедляет обмен веществ. Соль тоже не помощник: она раздражает воспалённую слизистую горла.

Сыр

Сыр богат белком и кальцием, но в период болезни он не даёт организму ничего, что помогло бы бороться с вирусом. Перекусы с бутербродами лучше отложить до полного восстановления.

Кофе и энергетики

Кофе обезвоживает организм, а именно вода помогает вымывать токсины, которые образуются при разрушении вирусов и бактерий. Энергетики усугубляют ситуацию: кофеин перегружает сердце, провоцирует головокружение и обостряет слабость. Кроме того, большинство из них — газированные, а газировка раздражает горло.

Бананы

Хотя бананы обычно считаются полезными, при простуде их лучше не есть. Они могут стимулировать выработку гистамина, который способен вызывать бронхоспазм, диарею и мышечные спазмы. Плюс — в них много сахара, что при болезни нежелательно.

Что есть можно

Если аппетит остаётся, сделайте выбор в пользу:

  • куриного бульона

  • нежирных кисломолочных продуктов (кефир, йогурт, ряженка)

  • овсяной каши

  • запечённых яблок

  • чеснока и имбиря

  • нежирной рыбы

  • цитрусовых (источник витамина C)

Если же есть не хочется — не заставляйте себя. Потеря аппетита при простуде — нормальная реакция организма.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече
Мир. Новости мира
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
На АЗС в России внедряют постоплату за топливо для ускорения обслуживания
Китовые акулы могут жить до 100 лет, являясь самой долгоживущей акулой
Землетрясение вызвало цепную реакцию извержений вулканов на Камчатке
Юрий Антонов тратит миллион рублей ежемесячно на содержание домашнего зверинца
Алкогольный рынок: лицензии для каждого магазина — что ждёт продавцов
Обнародовано расписание домашних матчей "Авангарда" — старт 8 сентября
Борьба с тлёй на смородине: безопасные способы обработки в августе
Гренада, республика подводных чудес: остров специй скрывает пляж, который вас поразит
Удачный выбор мест хранения и высоты шкафов сделают кухню удобной
Цукаты из арбузных корок: простой рецепт с сахаром превратит отходы в деликатес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.