Простуда не всегда безопасна: организм сам подаёт сигналы, что ему срочно нужна помощь

Специалисты: насморк и температуру нельзя игнорировать — возможны осложнения

Насморк и заложенность носа становятся частыми спутниками в холодные месяцы. В основе проблемы чаще всего лежит вирусная инфекция, которая сопровождается повышенной температурой, кашлем и общим недомоганием.

Почему нельзя игнорировать симптомы

Отказ от самолечения

Самолечение может навредить. Попытки "переждать" болезнь на ногах, неправильно подобранные препараты или игнорирование симптомов часто приводят к осложнениям. Специалисты советуют: при первых признаках инфекции соблюдать покой и сократить физическую активность.

Поддержка организма

Во время болезни все силы тела направлены на борьбу с вирусом. Чтобы помочь себе восстановиться, важно:

обеспечить полноценный отдых;

наладить сбалансированное питание;

избегать стрессов и переутомления.

Особое внимание стоит уделить потреблению витамина C - он поддерживает иммунную систему в период повышенной нагрузки.

Вредные привычки — под запретом

Алкоголь, курение и попытки "продезинфицировать организм" с помощью спиртного могут усугубить течение болезни. Об этом напоминает специалист Дубинин: такие действия только мешают восстановлению.

Когда стоит идти к врачу

Если насморк не проходит в течение недели или сопровождается осложнениями, нужно обратиться к врачу. Хроническое воспаление слизистой может перерасти в синусит или другие ЛОР-заболевания.

Профилактика — главный помощник

Чтобы сократить риск болезни, важно:

закаляться и поддерживать активность;

избегать переохлаждения;

носить маски и перчатки в общественных местах;

соблюдать гигиену.

Такие простые меры помогут снизить вероятность заражения и сохранить здоровье в сезон простуд.

Уточнения

Рини́т - синдром воспаления слизистой оболочки носа.

