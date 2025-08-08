Простуда не всегда безопасна: организм сам подаёт сигналы, что ему срочно нужна помощь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Насморк и заложенность носа становятся частыми спутниками в холодные месяцы. В основе проблемы чаще всего лежит вирусная инфекция, которая сопровождается повышенной температурой, кашлем и общим недомоганием.

Больная женщина с градусником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Больная женщина с градусником

Почему нельзя игнорировать симптомы

Отказ от самолечения

Самолечение может навредить. Попытки "переждать" болезнь на ногах, неправильно подобранные препараты или игнорирование симптомов часто приводят к осложнениям. Специалисты советуют: при первых признаках инфекции соблюдать покой и сократить физическую активность.

Поддержка организма

Во время болезни все силы тела направлены на борьбу с вирусом. Чтобы помочь себе восстановиться, важно:

  • обеспечить полноценный отдых;

  • наладить сбалансированное питание;

  • избегать стрессов и переутомления.

Особое внимание стоит уделить потреблению витамина C - он поддерживает иммунную систему в период повышенной нагрузки.

Вредные привычки — под запретом

Алкоголь, курение и попытки "продезинфицировать организм" с помощью спиртного могут усугубить течение болезни. Об этом напоминает специалист Дубинин: такие действия только мешают восстановлению.

Когда стоит идти к врачу

Если насморк не проходит в течение недели или сопровождается осложнениями, нужно обратиться к врачу. Хроническое воспаление слизистой может перерасти в синусит или другие ЛОР-заболевания.

Профилактика — главный помощник

Чтобы сократить риск болезни, важно:

  • закаляться и поддерживать активность;

  • избегать переохлаждения;

  • носить маски и перчатки в общественных местах;

  • соблюдать гигиену.

Такие простые меры помогут снизить вероятность заражения и сохранить здоровье в сезон простуд.

Уточнения

Рини́т - синдром воспаления слизистой оболочки носа.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
