Ощущение усталости и тяжести — это не возраст, а последствия неправильного питания

Эксперты: недостаток зелени и фруктов в рационе снижает иммунитет и пищеварение

Здоровье, внешний вид и даже ощущение молодости напрямую связаны с тем, что мы едим. Продукты в рационе — это не просто топливо, а источник веществ, поддерживающих работу организма на всех уровнях. Однако привычки, которые кажутся "нормальными", могут указывать на далёкость питания от идеала.

Шаурма в кафе на улице

Признаки того, что рацион нуждается в пересмотре

Часто едите жареное

Жареная пища — часть кулинарной культуры, но от неё не стоит делать норму. Высокие температуры, жир и корочка не добавляют пользы организму. Иногда можно позволить себе такое блюдо, но в целом лучше отдать предпочтение запеканию, тушению или приготовлению на пару.

Мало разнообразия в питании

Если ваш рацион состоит из одного и того же набора продуктов — это тревожный сигнал. Организму необходимо множество разных витаминов, минералов и других питательных веществ, которые невозможно получить из ограниченного списка блюд. Важно менять состав рациона, вводить новые продукты и экспериментировать.

Недостаток зелени, фруктов и ягод

Фрукты, ягоды и зелень часто остаются за пределами основной тарелки. А зря — это источник клетчатки, антиоксидантов, витаминов. Диетологи рекомендуют съедать не менее 200-300 граммов этих продуктов ежедневно. Они поддерживают иммунитет, улучшают пищеварение и способствуют очищению организма.

