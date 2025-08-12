Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чистка зубов сразу после еды повышает риск истончения эмали — предупреждают врачи
Фацелия, горчица и злаки помогают восстановить грядку после выращивания лука
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом
Коричневый с дымкой: оттенок, который будет в моде этой осенью
Кулинары рассказали, как приготовить бутерброды в стиле пиццы за несколько минут
Фанаты с трудом узнали актёра Александра Олешко в новом образе
Фитнес-эксперт назвал 3 упражнения для развития силы всего тела с гантелями
Новые двигатели Toyota смогут работать на бензине, водороде и биотопливе
Эксперт Российского союза туриндустрии сообщила о возможном отказе Турции от системы "всё включено"

Ощущение усталости и тяжести — это не возраст, а последствия неправильного питания

Эксперты: недостаток зелени и фруктов в рационе снижает иммунитет и пищеварение
1:33
Здоровье

Здоровье, внешний вид и даже ощущение молодости напрямую связаны с тем, что мы едим. Продукты в рационе — это не просто топливо, а источник веществ, поддерживающих работу организма на всех уровнях. Однако привычки, которые кажутся "нормальными", могут указывать на далёкость питания от идеала.

Шаурма в кафе на улице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шаурма в кафе на улице

Признаки того, что рацион нуждается в пересмотре

Часто едите жареное

Жареная пища — часть кулинарной культуры, но от неё не стоит делать норму. Высокие температуры, жир и корочка не добавляют пользы организму. Иногда можно позволить себе такое блюдо, но в целом лучше отдать предпочтение запеканию, тушению или приготовлению на пару.

Мало разнообразия в питании

Если ваш рацион состоит из одного и того же набора продуктов — это тревожный сигнал. Организму необходимо множество разных витаминов, минералов и других питательных веществ, которые невозможно получить из ограниченного списка блюд. Важно менять состав рациона, вводить новые продукты и экспериментировать.

Недостаток зелени, фруктов и ягод

Фрукты, ягоды и зелень часто остаются за пределами основной тарелки. А зря — это источник клетчатки, антиоксидантов, витаминов. Диетологи рекомендуют съедать не менее 200-300 граммов этих продуктов ежедневно. Они поддерживают иммунитет, улучшают пищеварение и способствуют очищению организма.

Уточнения

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Тибетская песчаная лисица обитает на высоте до 5300 метров в Гималаях
Домашние животные
Тибетская песчаная лисица обитает на высоте до 5300 метров в Гималаях
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Последние материалы
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах
Укрепить спину и корпус помогут эти необычные приседания
Для налаживания доверия дайте кошке возможность самой подойти и обнюхать вас
Анастасия Волочкова объявила о свадьбе с иностранцем Аркади
Пять продуктов, которые мешают вам похудеть
Советские хозяйки затачивали ножи мясорубки сухарями без камня
Rivian изучает опыт конкурентов для внедрения новой рулевой системы
Жесткая и одревесневшая плодоножка — главный признак зрелости тыквы
Эксперты: недостаток зелени и фруктов в рационе снижает иммунитет и пищеварение
HBO совершил крупнейшую ошибку, упустив этот успешный сериал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.