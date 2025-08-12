Этот напиток спасает кишечник, но только если не совмещать его с опасными продуктами

Названы продукты, которые усиливают пользу кефира — яблоки, морковь и овсянка

Кефир заслуженно считается полезным продуктом: он поддерживает микрофлору кишечника, улучшает пищеварение и насыщает организм пробиотиками. Однако не все знают, что его польза может обернуться проблемой — если сочетать напиток с "неподходящей" едой.

Когда кефир может навредить

Несовместимые продукты

Диетологи предупреждают: людям с чувствительным желудком лучше пить кефир отдельно, не совмещая его с другими блюдами. Особенно опасными сочетаниями считаются:

Фасоль. Может вызвать вздутие и усилить брожение.

Грибы. В сочетании с кисломолочным напитком создают нагрузку на ЖКТ.

Свежие огурцы. Такая комбинация иногда провоцирует расстройства пищеварения.

Осторожно с экзотикой

Эксперты рекомендуют не смешивать кефир с фруктами, непривычными для вашего региона. Например, манго, ананас или виноград могут вызвать негативную реакцию у желудка, особенно при регулярном употреблении.

Что можно сочетать с кефиром

С кефиром хорошо "дружат":

малина

смородина

яблоки

груши

морковь

свекла

овсяные хлопья

Такие продукты не только безопасны, но и усиливают пользу кисломолочного напитка.

Уточнения

Кефи́р - разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

