Забудьте про универсальные подушки — лучший выбор зависит от вашей позы во сне

Врачи рассказали, как выбрать высоту подушки в зависимости от позы сна

Выбор подушки — это больше, чем вопрос комфорта. От неё зависит не только качество сна, но и здоровье позвоночника, мышц и даже внутреннего состояния. Современный рынок предлагает три основные категории: стандартные, анатомические и ортопедические подушки.

Каждая из них имеет особенности: анатомические модели, например, повторяют контуры тела и обладают эффектом памяти. Но кроме материала, важно учитывать и другие параметры — особенно высоту подушки.

Подушка и поза сна: как выбрать правильно

Сон на спине

Если вы чаще всего спите на спине, выбирайте подушку средней высоты — до 12 см. Это поможет поддерживать шейный отдел в нейтральном положении. Слишком высокая или слишком плоская подушка может вызвать перегиб и напряжение в шее.

Сон на животе

Для этой позы идеальным вариантом будет отказ от подушки вовсе. При повороте головы на бок и использовании подушки возрастает нагрузка на позвоночник, особенно в поясничной зоне. Если без неё спать неудобно, выбирайте максимально тонкую модель.

Сон на боку

Здесь важно, чтобы подушка была достаточно высокой — она должна компенсировать расстояние от плеча до шеи, сохраняя позвоночник в прямом положении. В этом случае подойдут более упругие ортопедические или анатомические модели.

Индивидуальный подход

Высота подушки может варьироваться от 7 до 14 см. Людям с заболеваниями опорно-двигательной системы рекомендуется предварительно проконсультироваться с врачом — особенно если есть боли в шее или спине. Правильно подобранная подушка может значительно улучшить качество сна и общее самочувствие.

