Питайтесь как после 20, чувствуйте себя как в 30 — продукты, которые это позволяют

Диетологи: черника, киноа и йогурт полезны для кишечника после 40

Состояние кишечника напрямую влияет не только на пищеварение, но и на иммунитет, уровень энергии и вес. Особенно важно поддерживать его здоровье с возрастом — ведь после 40 лет обмен веществ замедляется, а избавиться от лишних килограммов становится сложнее.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Капкейки с черникой и сыром

Продукты для здоровья кишечника после 40

Черника

Эта ягода — настоящий кладезь полезных веществ. В ней много клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов. Регулярное употребление черники поддерживает микрофлору кишечника, снижает воспаление и помогает контролировать вес. Она легко включается в рацион: подойдёт для завтрака, перекуса или добавки к йогурту.

Греческий йогурт

Йогурт без добавок — источник пробиотиков, поддерживающих здоровый микробиом. Он помогает пищеварению и укрепляет иммунитет. Диетологи советуют выбирать варианты без сахара, красителей и ароматизаторов — только натуральный состав и живые культуры. Это полезный перекус, который хорошо сочетается с фруктами или орехами.

Киноа

Крупа, богатая растительным белком и клетчаткой. Киноа способствует длительному насыщению, регулирует уровень сахара в крови и поддерживает регулярную работу кишечника. Её можно использовать в салатах, гарнирах и даже в качестве основы для завтраков. Это отличный выбор для тех, кто следит за весом и пищеварением.

Уточнения

