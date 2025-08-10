Питайтесь как после 20, чувствуйте себя как в 30 — продукты, которые это позволяют

Состояние кишечника напрямую влияет не только на пищеварение, но и на иммунитет, уровень энергии и вес. Особенно важно поддерживать его здоровье с возрастом — ведь после 40 лет обмен веществ замедляется, а избавиться от лишних килограммов становится сложнее.
Эта ягода — настоящий кладезь полезных веществ. В ней много клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов. Регулярное употребление черники поддерживает микрофлору кишечника, снижает воспаление и помогает контролировать вес. Она легко включается в рацион: подойдёт для завтрака, перекуса или добавки к йогурту.
Йогурт без добавок — источник пробиотиков, поддерживающих здоровый микробиом. Он помогает пищеварению и укрепляет иммунитет. Диетологи советуют выбирать варианты без сахара, красителей и ароматизаторов — только натуральный состав и живые культуры. Это полезный перекус, который хорошо сочетается с фруктами или орехами.
Крупа, богатая растительным белком и клетчаткой. Киноа способствует длительному насыщению, регулирует уровень сахара в крови и поддерживает регулярную работу кишечника. Её можно использовать в салатах, гарнирах и даже в качестве основы для завтраков. Это отличный выбор для тех, кто следит за весом и пищеварением.
