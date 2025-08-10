Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Продукт, который работает как снотворное — но только если не ошибиться с выбором

Врачи: мягкий сыр помогает заснуть, но нельзя есть больше 100 граммов в день
Здоровье

Бессонница способна испортить не только ночь, но и весь следующий день. Она истощает физически, бьёт по настроению и вредит общему самочувствию. Но есть один простой продукт, который может помочь наладить сон — и это вовсе не таблетки, а сыр.

Сон
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Почему сыр помогает заснуть

Натуральные свойства

Многие не догадываются, что кусочек качественного сыра способен поспособствовать расслаблению организма. Он помогает снять напряжение и быстрее погрузиться в сон. Всё дело в составе: белки, жирорастворимые витамины и витамины группы B работают в связке и поддерживают нервную систему.

Какой сыр выбрать

Медики подчёркивают: речь идёт не о плавленом сыре. Такой продукт теряет значительную часть пользы при обработке и нередко содержит искусственные добавки и лишние жиры. Гораздо лучше подойдёт мягкий сыр вроде бри - он сохраняет питательные вещества и отличается благоприятным составом.

О чём важно помнить

Бри — продукт нежный и скоропортящийся. Максимальный срок хранения — около 84 дней, и это при соблюдении температурных условий. Также стоит соблюдать умеренность: оптимально — 40 граммов сыра в день, максимум — 100. Превышение этой нормы может привести к набору веса и ухудшению самочувствия.

Уточнения

Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
