Каждое уведомление перед сном — ещё минус к восстановлению: как гаджет ворует отдых

Вечер без уведомлений и экранов снижает стресс и улучшает засыпание

Здоровье

Смартфон — наш постоянный спутник, но именно с ним чаще всего связаны проблемы с засыпанием. Устройство перегружает мозг информацией, провоцирует ненужные размышления и мешает расслабиться перед сном.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смартфон на зарядке

Почему лучше избегать телефона на ночь

Психологическое напряжение

Просмотр ленты новостей, соцсетей или переписка перед сном активизируют мыслительные процессы. Это мешает успокоиться, а иногда даже вызывает тревогу. Простой месседж от коллеги может спровоцировать волну ненужных переживаний.

Перегрузка информацией

Контент, который мы поглощаем перед сном, не даёт мозгу "выключиться". Даже если кажется, что вы расслабляетесь, на деле мозг продолжает работать, анализируя и обрабатывая поток данных. Это ухудшает качество сна и может привести к хронической усталости.

Как засыпать без смартфона

Вот несколько простых, но эффективных привычек:

Замените экран на хобби. Попробуйте почитать, рисовать, заняться рукоделием или раскраской — такие занятия помогают переключиться.

Уберите гаджет из спальни. Идеальный вариант — оставить смартфон на зарядке в другой комнате.

Не реагируйте на каждое уведомление. Дайте себе право на вечер без связи, особенно вне рабочих часов.

Время тишины. За час до сна отключите все экраны — это поможет организму подготовиться ко сну.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

