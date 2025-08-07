Обезвоживание атакует тихо: три симптома, которые мы списываем на усталость

Врач Евдокименко назвал три ключевых симптома обезвоживания

Основными признаками обезвоживания являются сухость кожи, жажда и темный цвет мочи. О симптомах потери жидкости в организме и способах ее восполнения в разговоре с Pravda.Ru рассказал практикующий врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Шелушение кожи летом

Сухость кожи, постоянная жажда и темный цвет мочи — это ключевые признаки обезвоживания, на которые стоит обратить внимание.

Он уточнил, что в более тяжелых ситуациях возможны и другие симптомы.

"Если совсем уже мы говорим о тяжелых случаях обезвоживания, там появляется менее обильное мочеиспускание, урина приобретает более темный цвет", — пояснил Евдокименко.

По словам Евдокименко, в тяжелых случаях добавляются усталость, головная боль и значительное снижение мочеиспускания.

"Это уже тяжелый случай обезвоживания", — добавил он.

Чтобы избежать подобных состояний, необходимо пить достаточно жидкости, в первую очередь — обычную воду.

"Есть в жарких странах такой метод: они пьют чуть-чуть подсоленную воду, чтобы сохранить в организме электролиты", — рассказал врач.

При этом Евдокименко посоветовал иметь с собой воду и пить ее в течение дня небольшими порциями.

Что касается вида соли, то подойдет и обычная.

"Обычная соль. Это такой метод жарких стран для восстановления. Слегка подсоленная вода. Если нет проблем, конечно, глобальных с почками и — еще раз говорю — с гипертонией тяжелой. Это прямо надо подчеркнуть", — заключил Евдокименко.