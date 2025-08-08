Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперты: плавное вождение снижает расход топлива на 10–15%
Гигантский бюст Илона Маска колесит по национальным паркам США
Витамин D участвует в восстановлении мышц — врач-диетолог Лучиан Оссе
Яблоки нельзя мыть перед хранением — это ускоряет их порчу
Маленькие принцы обожали это блюдо: шеф-повар рассказал о любимой еде Уильяма и Гарри
Виктория Боня включилась в конфликт семьи Дибровых ради женской солидарности
Учёные зафиксировали мегавысыхание в России, Канаде, США и Азии с 2002 года
Косметологи назвали лучшие кремы с SPF для ежедневного ухода
Александр Поветкин и Денис Лебедев проведут открытые тренировки в Москве в августе

Полезный чай, от которого толстеют и болеют: вот в чём скрытая ловушка сладкого вкуса

Синтетические ароматизаторы в чае снижают его пользу и вызывают негативные реакции организма
1:22
Здоровье

Мы привыкли считать чай исключительно полезным напитком. Это мнение подтверждают многочисленные научные исследования, подчёркивая его благотворное влияние на здоровье.

Чай на шишках с мятой и мёдом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чай на шишках с мятой и мёдом

Когда чай может навредить

Чай с добавленным сахаром

Даже качественный чай теряет свою пользу, если добавлять в него сахар. Избыточное количество сладкого превращает оздоровительный напиток в потенциальный источник проблем — от скачков уровня глюкозы до набора лишнего веса. Лучше наслаждаться чистым вкусом чая без подсластителей.

Ароматизированный чай с искусственными добавками

Яркий вкус и насыщенный аромат могут вводить в заблуждение. Такие чаи часто содержат химические ароматизаторы и синтетические компоненты, которые не только не приносят пользы, но и могут вызвать негативные реакции организма — от аллергии до проблем с пищеварением.

Просроченный или неправильно хранимый чай

Расхожее мнение, что у чая нет срока годности, верно лишь для ограниченного числа элитных сортов — об этом обязательно сообщит продавец. В остальных случаях просроченный или залежавшийся чай теряет полезные свойства, а при неправильном хранении может даже нанести вред — например, из-за появления плесени или неприятного запаха.

Уточнения

Ароматиза́торы (отду́шки) — вещества, которые используют для придания продуктам или изделиям определённых запахов, создания или улучшения аромата.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой
Домашние животные
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой Аудио 
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования
Домашние животные
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования Аудио 
Популярное
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин

Какие машины в России не боятся ни зимы, ни плохих дорог, ни пробега за 200 тысяч? Рассказываем, каким маркам наши водители доверяют без оглядки.

Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Последние материалы
Витамин D участвует в восстановлении мышц — врач-диетолог Лучиан Оссе
Одигитрия помогает не по требованию, а по вере — отец Андрей (Сапунов) о Смоленской иконе Божией Матери
В ЦБ напомнили, почему невозможен запрет на снятие наличных
Яблоки нельзя мыть перед хранением — это ускоряет их порчу
Армия США заряжает лазеры: Пентагон меняет стратегию защиты с помощью света
Маленькие принцы обожали это блюдо: шеф-повар рассказал о любимой еде Уильяма и Гарри
Синтетические ароматизаторы в чае снижают его пользу и вызывают негативные реакции организма
Виктория Боня включилась в конфликт семьи Дибровых ради женской солидарности
Учёные зафиксировали мегавысыхание в России, Канаде, США и Азии с 2002 года
Косметологи назвали лучшие кремы с SPF для ежедневного ухода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.