Полезный чай, от которого толстеют и болеют: вот в чём скрытая ловушка сладкого вкуса

Синтетические ароматизаторы в чае снижают его пользу и вызывают негативные реакции организма

Мы привыкли считать чай исключительно полезным напитком. Это мнение подтверждают многочисленные научные исследования, подчёркивая его благотворное влияние на здоровье.

Когда чай может навредить

Чай с добавленным сахаром

Даже качественный чай теряет свою пользу, если добавлять в него сахар. Избыточное количество сладкого превращает оздоровительный напиток в потенциальный источник проблем — от скачков уровня глюкозы до набора лишнего веса. Лучше наслаждаться чистым вкусом чая без подсластителей.

Ароматизированный чай с искусственными добавками

Яркий вкус и насыщенный аромат могут вводить в заблуждение. Такие чаи часто содержат химические ароматизаторы и синтетические компоненты, которые не только не приносят пользы, но и могут вызвать негативные реакции организма — от аллергии до проблем с пищеварением.

Просроченный или неправильно хранимый чай

Расхожее мнение, что у чая нет срока годности, верно лишь для ограниченного числа элитных сортов — об этом обязательно сообщит продавец. В остальных случаях просроченный или залежавшийся чай теряет полезные свойства, а при неправильном хранении может даже нанести вред — например, из-за появления плесени или неприятного запаха.

Уточнения

Ароматиза́торы (отду́шки) — вещества, которые используют для придания продуктам или изделиям определённых запахов, создания или улучшения аромата.

