Живот не уходит, несмотря на усилия: ошибка в настройке дорожки сводит всё к нулю

Здоровье

Иногда, чтобы добиться результата, не нужно изнурять себя часами тренировок.

Как ускорить сжигание жира с помощью беговой дорожки

Фитнес-тренер Брэндон Палмер рассказал о простом, но эффективном способе ускорить сжигание жира — особенно в области живота.

Один параметр — заметный результат

По словам Палмера, вместо долгих кардиосессий стоит переключиться на короткую, но интенсивную тренировку. Ходьба или лёгкий бег в течение 20 минут на третьей скорости и с уклоном 15 градусов в конце тренировки — этого достаточно, чтобы запустить активное жиросжигание.

Такой режим задействует мышцы корпуса и нижней части тела, усиливает работу сердечно-сосудистой системы и помогает быстрее привести тело в тонус.

Диета имеет значение

Чтобы эффект от тренировки был заметнее, важен и подход к питанию. Палмер советует исключить или сократить потребление:

  • сладких напитков,
  • переработанных снеков,
  • рафинированных углеводов.

И вместо этого сделать акцент на продуктах с высоким содержанием белка, полезных жирах (например, авокадо, орехи, оливковое масло) и растворимой клетчатке — она помогает контролировать аппетит и улучшает пищеварение.

Уточнения

Беговая дорожка - спортивное сооружение, предназначенное для проведения соревнований и тренировок по спортивным бегу и ходьбе в лёгкой атлетике.
 

