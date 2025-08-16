Живот не уходит, несмотря на усилия: ошибка в настройке дорожки сводит всё к нулю

Иногда, чтобы добиться результата, не нужно изнурять себя часами тренировок.
Фитнес-тренер Брэндон Палмер рассказал о простом, но эффективном способе ускорить сжигание жира — особенно в области живота.
По словам Палмера, вместо долгих кардиосессий стоит переключиться на короткую, но интенсивную тренировку. Ходьба или лёгкий бег в течение 20 минут на третьей скорости и с уклоном 15 градусов в конце тренировки — этого достаточно, чтобы запустить активное жиросжигание.
Такой режим задействует мышцы корпуса и нижней части тела, усиливает работу сердечно-сосудистой системы и помогает быстрее привести тело в тонус.
Чтобы эффект от тренировки был заметнее, важен и подход к питанию. Палмер советует исключить или сократить потребление:
И вместо этого сделать акцент на продуктах с высоким содержанием белка, полезных жирах (например, авокадо, орехи, оливковое масло) и растворимой клетчатке — она помогает контролировать аппетит и улучшает пищеварение.
