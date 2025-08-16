5 врагов и 5 союзников щитовидной железы — не все из них очевидны

Щитовидная железа — орган небольшой, но очень важный. Она управляет обменом веществ, терморегуляцией, работой сердца и даже влияет на настроение.
Щитовидная железа
Что есть, чтобы щитовидка работала как часы
Диетологи Йостен Фиш и Даниэль Смит рассказали, какие продукты поддерживают её здоровье, а какие лучше ограничить.
Полезные продукты для щитовидки:
Бразильские орехи Настоящий рекордсмен по содержанию селена. Но с ним важно не переборщить — достаточно 2-3 орехов в день.
Водоросли Ценный источник йода. Особенно полезны при его дефиците, но при аутоиммунных заболеваниях (например, Хашимото) требуют осторожности.
Яйца Содержат сразу три важных элемента: йод, селен и тирозин — аминокислоту, необходимую для выработки гормонов щитовидной железы.
Говядина Обеспечивает организм цинком, который укрепляет иммунную систему и участвует в работе щитовидки.
Листовая зелень Шпинат, руккола, салат — насыщены антиоксидантами и витаминами группы B, которые поддерживают общее гормональное здоровье.
Что может навредить:
Соя Может мешать усвоению гормональных препаратов при гипотиреозе, особенно если употреблять её в больших количествах.
Кофеин Усиливает тревожность и сердцебиение — не лучший выбор при гипертиреозе.
Сырые крестоцветные овощи Капуста, брокколи и подобные им овощи содержат гойтрогены — вещества, способные подавлять работу щитовидной железы при избытке.
Сахар Вызывает скачки глюкозы и усугубляет течение как диабета, так и проблем с щитовидкой.
Трансжиры Нарушают сигналы между мозгом и щитовидной железой, негативно сказываясь на концентрации и общем состоянии.
Индивидуальный подход — главное правило
Если уже есть диагноз, связанный с нарушениями работы щитовидной железы, любые изменения в питании лучше согласовать с врачом. Иногда даже полезные продукты могут навредить при определённых состояниях.
Уточнения
Щитови́дная железа́ - эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом.