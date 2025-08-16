5 врагов и 5 союзников щитовидной железы — не все из них очевидны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Щитовидная железа — орган небольшой, но очень важный. Она управляет обменом веществ, терморегуляцией, работой сердца и даже влияет на настроение.

Щитовидная железа
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Щитовидная железа

Что есть, чтобы щитовидка работала как часы

Диетологи Йостен Фиш и Даниэль Смит рассказали, какие продукты поддерживают её здоровье, а какие лучше ограничить.

Полезные продукты для щитовидки:

  1. Бразильские орехи
    Настоящий рекордсмен по содержанию селена. Но с ним важно не переборщить — достаточно 2-3 орехов в день.

  2. Водоросли
    Ценный источник йода. Особенно полезны при его дефиците, но при аутоиммунных заболеваниях (например, Хашимото) требуют осторожности.

  3. Яйца
    Содержат сразу три важных элемента: йод, селен и тирозин — аминокислоту, необходимую для выработки гормонов щитовидной железы.

  4. Говядина
    Обеспечивает организм цинком, который укрепляет иммунную систему и участвует в работе щитовидки.

  5. Листовая зелень
    Шпинат, руккола, салат — насыщены антиоксидантами и витаминами группы B, которые поддерживают общее гормональное здоровье.

Что может навредить:

  1. Соя
    Может мешать усвоению гормональных препаратов при гипотиреозе, особенно если употреблять её в больших количествах.

  2. Кофеин
    Усиливает тревожность и сердцебиение — не лучший выбор при гипертиреозе.

  3. Сырые крестоцветные овощи
    Капуста, брокколи и подобные им овощи содержат гойтрогены — вещества, способные подавлять работу щитовидной железы при избытке.

  4. Сахар
    Вызывает скачки глюкозы и усугубляет течение как диабета, так и проблем с щитовидкой.

  5. Трансжиры
    Нарушают сигналы между мозгом и щитовидной железой, негативно сказываясь на концентрации и общем состоянии.

Индивидуальный подход — главное правило

Если уже есть диагноз, связанный с нарушениями работы щитовидной железы, любые изменения в питании лучше согласовать с врачом. Иногда даже полезные продукты могут навредить при определённых состояниях.

Уточнения

Щитови́дная железа́ - эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
