5 врагов и 5 союзников щитовидной железы — не все из них очевидны

Диетологи Фиш и Смит назвали продукты, поддерживающие здоровье щитовидной железы

Здоровье

Щитовидная железа — орган небольшой, но очень важный. Она управляет обменом веществ, терморегуляцией, работой сердца и даже влияет на настроение.

Что есть, чтобы щитовидка работала как часы

Диетологи Йостен Фиш и Даниэль Смит рассказали, какие продукты поддерживают её здоровье, а какие лучше ограничить.

Полезные продукты для щитовидки:

Бразильские орехи

Настоящий рекордсмен по содержанию селена. Но с ним важно не переборщить — достаточно 2-3 орехов в день. Водоросли

Ценный источник йода. Особенно полезны при его дефиците, но при аутоиммунных заболеваниях (например, Хашимото) требуют осторожности. Яйца

Содержат сразу три важных элемента: йод, селен и тирозин — аминокислоту, необходимую для выработки гормонов щитовидной железы. Говядина

Обеспечивает организм цинком, который укрепляет иммунную систему и участвует в работе щитовидки. Листовая зелень

Шпинат, руккола, салат — насыщены антиоксидантами и витаминами группы B, которые поддерживают общее гормональное здоровье.

Что может навредить:

Соя

Может мешать усвоению гормональных препаратов при гипотиреозе, особенно если употреблять её в больших количествах. Кофеин

Усиливает тревожность и сердцебиение — не лучший выбор при гипертиреозе. Сырые крестоцветные овощи

Капуста, брокколи и подобные им овощи содержат гойтрогены — вещества, способные подавлять работу щитовидной железы при избытке. Сахар

Вызывает скачки глюкозы и усугубляет течение как диабета, так и проблем с щитовидкой. Трансжиры

Нарушают сигналы между мозгом и щитовидной железой, негативно сказываясь на концентрации и общем состоянии.

Индивидуальный подход — главное правило

Если уже есть диагноз, связанный с нарушениями работы щитовидной железы, любые изменения в питании лучше согласовать с врачом. Иногда даже полезные продукты могут навредить при определённых состояниях.

Уточнения

Щитови́дная железа́ - эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом.

