Рацион от диетолога Шуиновой без белков и жиров: как организм реагирует на фруктово-овощную диету

Рацион, полностью состоящий из фруктов и овощей, звучит как лёгкий способ оздоровиться. Но так ли всё однозначно?
Диетолог Зарина Шуинова рассказала, как такой эксперимент может повлиять на организм — и где пролегает грань между пользой и риском.
Что даёт организму фруктово-овощная неделя
Фрукты и овощи — отличный источник витаминов, минералов и клетчатки. Они действительно помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. За счёт низкой калорийности такой рацион может дать быстрый результат в снижении веса, улучшить пищеварение и добавить бодрости — благодаря природным сахарам и витаминам группы B.
Где кроется риск
Но не всё так просто. Полный отказ от других продуктов — это минус белки, жиры и целый ряд важных нутриентов. Недостаток белка может привести к потере мышечной массы, нехватка витаминов B12 и D — к слабости и снижению иммунитета. А избыток клетчатки и фруктозы нередко вызывает вздутие и сбои в работе ЖКТ.
Как подойти с умом
Краткосрочная диета на основе фруктов и овощей — до 1-2 недель — может дать организму передышку и стимулировать "перезагрузку" пищеварения. Но надолго уходить в такой рацион нельзя: для здоровья важен баланс всех макро- и микронутриентов. Шуинова подчёркивает — всё хорошо в меру.
