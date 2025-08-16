Рацион от диетолога Шуиновой без белков и жиров: как организм реагирует на фруктово-овощную диету

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:34
Здоровье

Рацион, полностью состоящий из фруктов и овощей, звучит как лёгкий способ оздоровиться. Но так ли всё однозначно?

Приготовление блюда
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Приготовление блюда

Неделя только на фруктах и овощах: польза или вред

Диетолог Зарина Шуинова рассказала, как такой эксперимент может повлиять на организм — и где пролегает грань между пользой и риском.

Что даёт организму фруктово-овощная неделя

Фрукты и овощи — отличный источник витаминов, минералов и клетчатки. Они действительно помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. За счёт низкой калорийности такой рацион может дать быстрый результат в снижении веса, улучшить пищеварение и добавить бодрости — благодаря природным сахарам и витаминам группы B.

Где кроется риск

Но не всё так просто. Полный отказ от других продуктов — это минус белки, жиры и целый ряд важных нутриентов. Недостаток белка может привести к потере мышечной массы, нехватка витаминов B12 и D — к слабости и снижению иммунитета. А избыток клетчатки и фруктозы нередко вызывает вздутие и сбои в работе ЖКТ.

Как подойти с умом

Краткосрочная диета на основе фруктов и овощей — до 1-2 недель — может дать организму передышку и стимулировать "перезагрузку" пищеварения. Но надолго уходить в такой рацион нельзя: для здоровья важен баланс всех макро- и микронутриентов. Шуинова подчёркивает — всё хорошо в меру.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
