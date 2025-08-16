Рацион от диетолога Шуиновой без белков и жиров: как организм реагирует на фруктово-овощную диету

Диетолог Зарина Шуинова рассказала о пользе и рисках фруктово-овощной диеты

Рацион, полностью состоящий из фруктов и овощей, звучит как лёгкий способ оздоровиться. Но так ли всё однозначно?

Неделя только на фруктах и овощах: польза или вред

Диетолог Зарина Шуинова рассказала, как такой эксперимент может повлиять на организм — и где пролегает грань между пользой и риском.

Что даёт организму фруктово-овощная неделя

Фрукты и овощи — отличный источник витаминов, минералов и клетчатки. Они действительно помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. За счёт низкой калорийности такой рацион может дать быстрый результат в снижении веса, улучшить пищеварение и добавить бодрости — благодаря природным сахарам и витаминам группы B.

Где кроется риск

Но не всё так просто. Полный отказ от других продуктов — это минус белки, жиры и целый ряд важных нутриентов. Недостаток белка может привести к потере мышечной массы, нехватка витаминов B12 и D — к слабости и снижению иммунитета. А избыток клетчатки и фруктозы нередко вызывает вздутие и сбои в работе ЖКТ.

Как подойти с умом

Краткосрочная диета на основе фруктов и овощей — до 1-2 недель — может дать организму передышку и стимулировать "перезагрузку" пищеварения. Но надолго уходить в такой рацион нельзя: для здоровья важен баланс всех макро- и микронутриентов. Шуинова подчёркивает — всё хорошо в меру.

Уточнения

