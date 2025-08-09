Ноги тяжелеют, сердце сбоит: симптомы, которые испугали даже Трампа

После сообщения Белого дома о том, что у бывшего президента Дональда Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность (ХВН), врачи и эксперты вновь обратили внимание на это часто недооценённое заболевание. ХВН — это не просто возрастной дискомфорт или варикоз. Это нарушение кровотока в венах ног, которое может привести к серьёзным последствиям — от боли и отёков до повышенного риска сердечно-сосудистых осложнений.
"Хроническая венозная недостаточность может существенно повлиять на качество вашей жизни, но ранняя диагностика и лечение могут существенно изменить ситуацию", — заявил профессор медицины и сосудистый специалист Юго-Западного медицинского центра Техасского университета, доктор Джошуа Бекман.
Хроническая венозная недостаточность — это состояние, при котором вены не справляются с задачей по возврату крови от ног к сердцу. В результате происходит застой крови в нижних конечностях, что может вызывать отёки, боль, зуд, кожные высыпания и даже язвы. Это не просто косметическая проблема: ХВН тесно связана с заболеваниями сердца и сосудов, а также с повышенным риском смертности.
Наиболее подвержены этому заболеванию пожилые люди: с возрастом клапаны в венах ног ослабевают, и кровь начинает скапливаться, а не двигаться вверх. Также в группе риска находятся люди с ожирением, малоподвижным образом жизни, курением и отягощённой сердечно-сосудистой историей.
Хроническая венозная недостаточность может долгое время протекать бессимптомно или восприниматься как "обычная усталость ног". Однако существует ряд признаков, на которые стоит обратить внимание:
постоянные отёки лодыжек и голеней;
чувство тяжести и распирания в ногах;
судороги, особенно по ночам;
варикозные вены;
зуд, покраснение или шелушение кожи (венозная экзема);
трофические язвы.
Симптомы могут усиливаться к вечеру и ослабевать утром. В случае отсутствия лечения ХВН может привести к ухудшению общего состояния, снижению подвижности и развитию осложнений.
Хотя у Дональда Трампа не диагностировали тромбоз глубоких вен (ТГВ), это состояние тесно связано с ХВН. При ТГВ в глубоких венах формируются сгустки крови, которые могут оторваться и попасть в лёгкие, вызывая смертельно опасную тромбоэмболию лёгочной артерии (ТЭЛА). Оба состояния — венозные патологии, часто встречающиеся у пожилых людей, и оба требуют внимания.
Лечение ХВН зависит от стадии заболевания и может включать:
компрессионную терапию — ношение специального трикотажа, повязок или использование пневматических устройств;
медикаментозное лечение — противовоспалительные мази, стероиды, антибиотики при инфекциях, мочегонные препараты при отёках;
интервенционные методы — малоинвазивные процедуры с использованием катетеров для устранения венозных обструкций;
изменение образа жизни — регулярная физическая активность, снижение веса, отказ от курения и контроль артериального давления.
Для диагностики используются современные методы: дуплексное УЗИ вен, КТ- и МР-венография, позволяющие выявить нарушения кровотока, сужения сосудов и тромбозы.
По данным Американской кардиологической ассоциации:
В 2022 году диагноз ХВН стал причиной госпитализации в 5805 случаях, а в числе всех зарегистрированных диагнозов фигурировал более чем в 234 тысячах выписок.
В том же году ХВН была зафиксирована как причина смерти у 62 человек и как сопутствующий фактор — у 977 человек.
Самым частым симптомом (29 %) была боль в ногах, за которой следовали отёки, усталость, тяжесть и судороги.
Варикозные изменения кожи — у 4 %, язвы — у 1 %.
"Многие считают симптомы венозной недостаточности нормой для пожилого возраста, но на самом деле это болезнь, которую нужно диагностировать и лечить", — подчеркнул доктор Джошуа Бекман.
Поскольку ХВН напрямую влияет на кровообращение, пренебрежение лечением может привести к снижению качества жизни и повышению рисков для сердечно-сосудистой системы. Тем более, что при своевременном обращении современные методы терапии позволяют держать заболевание под контролем и предотвратить осложнения.
Симпто́м — один из отдельных признаков, частное проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности. Симптом — это что-то необычное, что испытывает человек, например, лихорадка, головная боль или другая боль или боли в теле.
