Ноги тяжелеют, сердце сбоит: симптомы, которые испугали даже Трампа

Отёки и варикоз могут быть признаками ХВН — лечение включает компрессионную терапию и процедуры

5:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После сообщения Белого дома о том, что у бывшего президента Дональда Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность (ХВН), врачи и эксперты вновь обратили внимание на это часто недооценённое заболевание. ХВН — это не просто возрастной дискомфорт или варикоз. Это нарушение кровотока в венах ног, которое может привести к серьёзным последствиям — от боли и отёков до повышенного риска сердечно-сосудистых осложнений.

Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дональд Трамп

"Хроническая венозная недостаточность может существенно повлиять на качество вашей жизни, но ранняя диагностика и лечение могут существенно изменить ситуацию", — заявил профессор медицины и сосудистый специалист Юго-Западного медицинского центра Техасского университета, доктор Джошуа Бекман.

Что такое ХВН и почему она опасна

Хроническая венозная недостаточность — это состояние, при котором вены не справляются с задачей по возврату крови от ног к сердцу. В результате происходит застой крови в нижних конечностях, что может вызывать отёки, боль, зуд, кожные высыпания и даже язвы. Это не просто косметическая проблема: ХВН тесно связана с заболеваниями сердца и сосудов, а также с повышенным риском смертности.

Наиболее подвержены этому заболеванию пожилые люди: с возрастом клапаны в венах ног ослабевают, и кровь начинает скапливаться, а не двигаться вверх. Также в группе риска находятся люди с ожирением, малоподвижным образом жизни, курением и отягощённой сердечно-сосудистой историей.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Хроническая венозная недостаточность может долгое время протекать бессимптомно или восприниматься как "обычная усталость ног". Однако существует ряд признаков, на которые стоит обратить внимание:

постоянные отёки лодыжек и голеней;

чувство тяжести и распирания в ногах;

судороги, особенно по ночам;

варикозные вены;

зуд, покраснение или шелушение кожи (венозная экзема);

трофические язвы.

Симптомы могут усиливаться к вечеру и ослабевать утром. В случае отсутствия лечения ХВН может привести к ухудшению общего состояния, снижению подвижности и развитию осложнений.

ТГВ и ХВН: не одно и то же, но близко

Хотя у Дональда Трампа не диагностировали тромбоз глубоких вен (ТГВ), это состояние тесно связано с ХВН. При ТГВ в глубоких венах формируются сгустки крови, которые могут оторваться и попасть в лёгкие, вызывая смертельно опасную тромбоэмболию лёгочной артерии (ТЭЛА). Оба состояния — венозные патологии, часто встречающиеся у пожилых людей, и оба требуют внимания.

Как лечат хроническую венозную недостаточность

Лечение ХВН зависит от стадии заболевания и может включать:

компрессионную терапию — ношение специального трикотажа, повязок или использование пневматических устройств;

медикаментозное лечение — противовоспалительные мази, стероиды, антибиотики при инфекциях, мочегонные препараты при отёках;

интервенционные методы — малоинвазивные процедуры с использованием катетеров для устранения венозных обструкций;

изменение образа жизни — регулярная физическая активность, снижение веса, отказ от курения и контроль артериального давления.

Для диагностики используются современные методы: дуплексное УЗИ вен, КТ- и МР-венография, позволяющие выявить нарушения кровотока, сужения сосудов и тромбозы.

ХВН в цифрах: насколько это серьёзно

По данным Американской кардиологической ассоциации:

В 2022 году диагноз ХВН стал причиной госпитализации в 5805 случаях, а в числе всех зарегистрированных диагнозов фигурировал более чем в 234 тысячах выписок.

В том же году ХВН была зафиксирована как причина смерти у 62 человек и как сопутствующий фактор — у 977 человек.

Самым частым симптомом (29 %) была боль в ногах, за которой следовали отёки, усталость, тяжесть и судороги.

Варикозные изменения кожи — у 4 %, язвы — у 1 %.

"Многие считают симптомы венозной недостаточности нормой для пожилого возраста, но на самом деле это болезнь, которую нужно диагностировать и лечить", — подчеркнул доктор Джошуа Бекман.

Поскольку ХВН напрямую влияет на кровообращение, пренебрежение лечением может привести к снижению качества жизни и повышению рисков для сердечно-сосудистой системы. Тем более, что при своевременном обращении современные методы терапии позволяют держать заболевание под контролем и предотвратить осложнения.

Уточнения

Симпто́м — один из отдельных признаков, частное проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности. Симптом — это что-то необычное, что испытывает человек, например, лихорадка, головная боль или другая боль или боли в теле.

