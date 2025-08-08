Слабость, с которой медицина бессильна: загадка постковида, которую не могут решить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Даже спустя два года после перенесённого COVID-19 многие люди продолжают сталкиваться с серьёзными проблемами со здоровьем. Согласно исследованию, опубликованному 23 января 2025 года в журнале PLOS Medicine, у двух третей пациентов с постковидным синдромом сохраняются устойчивые физические и когнитивные нарушения. Это исследование стало одним из первых, которое проследило течение заболевания на протяжении более года и показало, насколько затяжным может быть его влияние.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Усталость, одышка и затуманенное мышление

Исследование охватило почти тысячу человек в возрасте от 18 до 65 лет, у которых ранее был диагностирован постковидный синдром (ПКС). Дополнительно была сформирована контрольная группа из 576 человек. Все участники прошли углублённые обследования в медицинских центрах на юго-западе Германии: им проводили кардиопульмональные тесты, лабораторные анализы и проверяли когнитивные функции.

Наиболее частые жалобы — хроническая усталость, слабость после физических нагрузок, когнитивные расстройства (проблемы с памятью, вниманием и концентрацией), а также психологические трудности, включая тревожность, депрессию и бессонницу. Около 68% пациентов, сообщивших о постковидных симптомах на первом году наблюдения, продолжали ощущать их и во втором году.

Среди них особенно тяжело себя чувствовали те, кто страдал от выраженного постнагрузочного недомогания — состояния, когда даже минимальные усилия вызывают резкое ухудшение самочувствия.

Кто в группе риска

Анализ показал, что определённые факторы значительно увеличивают риск затяжного ПКС. К ним относятся:

  • ожирение;

  • более тяжёлое течение COVID-19 в остром периоде;

  • низкий уровень образования.

Это может говорить как о биологических предпосылках, так и о неравном доступе к медицинской помощи и информации о восстановлении.

Объективные показатели хуже, чем ожидалось

Исследователи отмечают: снижение физической и умственной выносливости у пациентов подтверждается объективными измерениями. У страдающих от астении зафиксированы:

  • ухудшение силы хвата;

  • снижение максимального потребления кислорода;

  • снижение эффективности лёгочной вентиляции.

Кроме того, эти пациенты демонстрировали худшие результаты в нейропсихологических тестах на память и внимание по сравнению с участниками контрольной группы. Причём это касалось и скорости обработки информации.

"Даже через год после заражения COVID-19 у части людей сохраняются серьёзные ограничения в физической и когнитивной активности", — подчёркивает руководитель исследования Винфрид Керн.

Однако стоит отметить: у исследователей не было данных о когнитивных способностях участников до перенесённой инфекции, что усложняет интерпретацию результатов. Тем не менее различия между группами очевидны и статистически значимы.

Лаборатория молчит — тело нет

Интересно, что лабораторные анализы и кардиологические показатели не выявили чётких отклонений. Не было обнаружено и признаков продолжающегося присутствия вируса в организме.

Это создаёт дополнительную сложность: тяжёлые симптомы у многих пациентов не сопровождаются объективными биомаркерами, на которые врачи могли бы опираться. То есть клиническая картина остаётся насыщенной, а лабораторная — практически "чистой".

Авторы подчёркивают необходимость продолжения наблюдений за пациентами с постковидным синдромом на более длительном отрезке времени. Требуется больше данных о том, какие факторы способствуют выздоровлению, а какие препятствуют.

Пока что врачи и учёные призывают использовать когнитивные и физические тесты в практике ведения таких пациентов. Это может помочь точнее определить степень нарушений и корректировать планы восстановления.

Кроме того, результаты исследования вновь поднимают вопрос о том, как поддерживать пациентов с "невидимыми" симптомами — когда человек чувствует себя плохо, но его лабораторные данные в пределах нормы.

Медици́на — система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение болезней человека и животных (ветеринарная медицина), а также облегчения страданий от физических и психических недугов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
