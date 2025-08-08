Фигура рушится в голове: как мозг перестаёт сдерживать аппетит после короткого срыва

Ожирение связано с нарушением действия инсулина в мозге — данные Университетской клиники Тюбингена

Ожирение давно перестало быть просто следствием переедания и отсутствия спорта. Сегодня это признанное заболевание, с которым по данным ВОЗ борется более миллиарда человек во всём мире. Только в Германии таких людей почти 16 миллионов. Но что, если причина ожирения кроется не только в поведении, но и в том, как мозг обрабатывает сигналы от гормонов, таких как инсулин?

"Наши результаты впервые показывают, что даже кратковременное потребление высококалорийной и переработанной пищи вызывает значимые изменения в работе мозга у здоровых людей", — заявила профессор, руководитель исследования из Университетской клиники Тюбингена Стефани Куллманн.

Новое исследование, проведённое группой немецких учёных, указывает на то, что именно мозг играет ключевую роль в формировании лишнего веса и развитии диабета 2-го типа. Причём важнейшее значение имеет то, как быстро и насколько сильно мозг реагирует на избыток калорий.

Ожирение начинается в голове

Механизм действия инсулина в мозге до недавнего времени оставался малоизученным. Известно, что в здоровом организме инсулин помогает подавить аппетит. Но при ожирении мозг становится к нему менее чувствительным, и этот механизм нарушается. Инсулин перестаёт контролировать пищевое поведение, человек продолжает есть, даже если физиологически в этом нет нужды.

"Интересно, что даже у здоровых добровольцев после нескольких дней питания высококалорийными продуктами наблюдалось такое же снижение чувствительности к инсулину, как у людей с ожирением", — подчеркнула профессор Куллманн.

Как было устроено исследование

Учёные наблюдали 29 мужчин с нормальным весом. Одной группе предложили в течение пяти дней подряд съедать дополнительно по 1500 калорий в день — в виде типичных промышленных снеков: шоколадок, чипсов и других "быстрых" углеводов. Вторая группа соблюдала обычный рацион без изменений.

Используя МРТ, исследователи замеряли количество жира в печени и оценивали, как мозг участников реагирует на инсулин. Уже через пять дней в первой группе зафиксировали рост жира в печени и снижение чувствительности мозга к инсулину.

Ранее подобные изменения наблюдались только у людей с выраженным ожирением. Теперь же стало ясно: даже короткий период переедания способен "перекроить" реакции мозга.

Почему это важно

Соавтор исследования, доктор Андреас Биркенфельд считает, что эти данные могут изменить подход к лечению ожирения.

"Мы предполагаем, что мозг адаптируется к кратковременным изменениям в рационе ещё до того, как появляется избыточный вес. Это может стать пусковым механизмом для ожирения и сопутствующих заболеваний", — пояснил он.

Полученные результаты говорят о том, что сбои в работе мозга — не последствие ожирения, а одна из его ранних причин. Это означает, что профилактика должна начинаться гораздо раньше — ещё до того, как человек наберёт лишний вес.

Еда с эффектом "отложенного удара"

Особую тревогу вызывает то, что мозг остаётся "подавленным" даже после возвращения к здоровому рациону. Участники исследования, которые всего пять дней переедали, продолжали демонстрировать признаки нарушенного восприятия инсулина спустя неделю. Это ставит под сомнение тезис о том, что кратковременные пищевые "срывы" не вредны.

Исследование подчёркивает опасность высокообработанных продуктов и избыточного потребления сахара и жиров даже в краткосрочной перспективе. Оказывается, "перекус на бегу" способен не просто добавить калорий — он запускает нейробиологические процессы, которые подрывают контроль над аппетитом и метаболизмом.

"Нам нужно больше данных о том, как мозг участвует в развитии ожирения. Это направление может стать ключевым для разработки новых методов лечения", — заявил доктор Биркенфельд.

Сегодня лечение ожирения чаще всего сосредоточено на изменении образа жизни — диета, спорт, контроль веса. Однако это исследование показывает, что ключ к решению может лежать глубже — в мозге, в том, как он обрабатывает сигналы от инсулина и формирует пищевое поведение.

Если подтвердится, что именно изменения в мозге запускают цепную реакцию, ведущую к ожирению, это изменит саму логику терапии. Возможно, новые препараты будут не снижать аппетит или ускорять метаболизм, а "перепрошивать" чувствительность мозга к гормонам. И тогда профилактика станет не только делом воли, но и вопросом нейробиологии.

