Крупа из детства — с эффектом суперфуда: что умеет перловка по словам гастроэнтеролог Евгения Белоусова

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал о пользе перловки для здоровья
1:32
Здоровье

Обычно перловку считают чем-то простым и даже скучным. Но на деле этот злак — настоящий кладезь пользы. Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, почему стоит пересмотреть своё отношение к этой крупе.

перловка
Фото: commons.wikimedia.org by Johann Jaritz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
перловка

Перловка: недооценённый суперфуд на вашей тарелке

Перловка — это очищенный и отполированный ячмень. Она содержит до 12% растительного белка и медленные углеводы, которые дают стойкое чувство насыщения без скачков сахара в крови. Это особенно актуально для тех, кто следит за уровнем глюкозы или придерживается диеты.

Поддержка для сердца и пищеварения

Благодаря клетчатке, перловка улучшает пищеварение, помогает снизить "плохой" холестерин и контролировать уровень сахара в крови. В составе — витамины группы B, а также магний, калий, фосфор и железо. Всё это делает её отличным продуктом для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Вариант для вегетарианцев и худеющих

Благодаря умеренной калорийности и высокой питательности, перловку можно смело включать в рацион при похудении. Она также подойдёт как сытная альтернатива мясу в вегетарианском меню.

Когда нужно быть осторожнее

Несмотря на все плюсы, перловка подходит не всем. Людям с чувствительным желудком или аллергией на злаки стоит употреблять её с осторожностью: избыток клетчатки может вызывать вздутие и дискомфорт.

Уточнения

Перло́вая крупа́ - вид ячменной крупы в форме гладких зёрен белого или слегка желтоватого цвета продолговатой или круглой формы, используемый в качестве основы для гарниров и каш, засыпки для супов, рагу.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
