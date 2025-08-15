Яркий, полезный и опасный: скрытые стороны грейпфрута, о которых не говорят

Специалист Захарова: грейпфрут полезен для сердца, мышц и нервной системы

Яркий вкус, лёгкая горчинка и ощутимая польза — грейпфрут давно занял своё место в тарелках тех, кто заботится о здоровье. Но за яркой мякотью скрываются не только витамины, но и риски, о которых стоит знать заранее.

Грейпфрут: бодрящий фрукт с двойным характером

Диетолог Олеся Захарова поделилась, как получить максимум пользы и избежать неприятных последствий.

Польза — в каждом сочном кусочке

Половинка грейпфрута — это почти вся суточная норма витамина С. Он поддерживает иммунитет и помогает восстанавливаться после физической нагрузки. Витамин А улучшает зрение и кожу, витамины группы В — дают энергию, а калий и магний заботятся о сердце и мышцах.

Особое внимание стоит обратить на красные и розовые сорта: в них больше ликопина и флавоноидов — природных веществ, которые помогают организму справляться со стрессом и свободными радикалами.

Поддержка фигуры и пищеварения

Грейпфрут содержит мало калорий, зато много клетчатки и ферментов, улучшающих обмен веществ. Он помогает нормализовать уровень холестерина и давления, стимулирует пищеварение и поддерживает здоровье сосудов. Горечь в плоде — не недостаток, а природный стимулятор для ЖКТ.

Когда стоит быть осторожнее

Несмотря на все плюсы, грейпфрут может навредить. Он способен взаимодействовать с лекарствами, вызывать аллергию и раздражать желудок у людей с заболеваниями ЖКТ. Если у вас есть сомнения — лучше посоветоваться с врачом.

Как есть с пользой

Захарова советует выбирать цельный фрукт, а не сок — так вы получите максимум клетчатки и витаминов. Дольки грейпфрута отлично сочетаются с творогом, йогуртом, овощными салатами, а ещё подходят для маринадов к мясу и рыбе.

Уточнения

Грейпфру́т — субтропическое вечнозелёное дерево, важная плодовая культура; вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae).

