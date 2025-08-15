Врач Бессонова: съел отдельно — ничего не произошло, а вместе работает как витаминная бомба

Брокколи и болгарский перец рекомендованы нутрициологом Бессоновой как витаминный антиоксидантный дуэт

Некоторые продукты работают лучше в дуэте. Витамины, минералы и антиоксиданты усваиваются эффективнее, если подобрать правильное сочетание.

Биотехнолог Марина Бессонова и агроном Алексей Куренин рассказали, какие пары стоит добавить в рацион, чтобы получить максимум пользы от еды.

Помидоры + авокадо

Ликопин из помидоров — сильный антиоксидант. Но сам по себе он усваивается не лучшим образом. А вот в компании с полезными жирами из авокадо — отлично. Идеально подойдут салаты, тосты или паста с этим вкусным и полезным дуэтом.

Морковь + оливковое масло

Бета-каротин, содержащийся в моркови, превращается в витамин А. Но для этого ему нужна поддержка жиров — например, из оливкового масла. Простая тёртая морковка с маслом — настоящая витаминная зарядка для организма.

Шпинат + цитрусовые

Железо из растений усваивается хуже, чем из мяса. Но витамин С помогает это исправить. Пара шпинат и апельсин — вкусное и бодрящее решение. Салат с лимонной заправкой тоже подойдёт — эффект будет тот же.

Брокколи + болгарский перец

Оба овоща богаты витамином С, но в брокколи есть ещё и сульфорафан — соединение, которое помогает организму бороться с воспалением. Вместе они усиливают защиту клеток. Главное — готовить их быстро и щадяще.

Польза круглый год

Алексей Куренин отметил, что даже зимой не стоит отказываться от овощных пар. Современные теплицы позволяют получать богатый витаминами урожай, который мало чем уступает летним овощам по вкусу и пользе.

