Медуза ужалила — и тут же начались ошибки: как не усугубить ожог

Эксперт Алексей Решетун объяснил, что делать при ожоге медузы

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отпуск у моря может омрачить неожиданная встреча с медузой. Хотя обитатели российских вод не несут смертельной опасности, их ожог — малоприятное происшествие.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медуза

Что делать, если ужалила медуза

Врач-судмедэксперт Алексей Решетун рассказал, как правильно действовать в такой ситуации.

Первое правило — выйти из воды

Если вас ужалила медуза, важно немедленно выбраться из воды. Реакция организма может быть неожиданной, и находиться в воде небезопасно. Дальше — промыть пострадавшее место морской водой, а не пресной: пресная может только усилить жжение. Чтобы снять отёк, можно приложить лёд, завернув его в ткань.

Аптечка поможет

На протяжении нескольких дней стоит принимать антигистаминные препараты — они помогут справиться с воспалением и зудом. Это обычные средства от аллергии, которые часто есть под рукой.

Народные методы — под запретом

Эксперт подчёркивает: никакой пены для бритья, никакой мочи, никаких сомнительных советов из интернета. И особенно — никакой пресной воды. Всё это может только ухудшить состояние кожи.

Когда нужно к врачу

Если появляется сильная боль, отёк усиливается, или самочувствие ухудшается — не откладывайте визит к врачу. Важно действовать быстро, особенно если пострадал ребёнок или человек с аллергией.

Уточнения

Ожо́г - повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры, волновым (в том числе электромагнитным) воздействием, ионизирующим облучением, а также действием некоторых химических веществ.

