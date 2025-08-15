Медуза ужалила — и тут же начались ошибки: как не усугубить ожог

Отпуск у моря может омрачить неожиданная встреча с медузой. Хотя обитатели российских вод не несут смертельной опасности, их ожог — малоприятное происшествие.
Врач-судмедэксперт Алексей Решетун рассказал, как правильно действовать в такой ситуации.
Первое правило — выйти из воды
Если вас ужалила медуза, важно немедленно выбраться из воды. Реакция организма может быть неожиданной, и находиться в воде небезопасно. Дальше — промыть пострадавшее место морской водой, а не пресной: пресная может только усилить жжение. Чтобы снять отёк, можно приложить лёд, завернув его в ткань.
Аптечка поможет
На протяжении нескольких дней стоит принимать антигистаминные препараты — они помогут справиться с воспалением и зудом. Это обычные средства от аллергии, которые часто есть под рукой.
Народные методы — под запретом
Эксперт подчёркивает: никакой пены для бритья, никакой мочи, никаких сомнительных советов из интернета. И особенно — никакой пресной воды. Всё это может только ухудшить состояние кожи.
Когда нужно к врачу
Если появляется сильная боль, отёк усиливается, или самочувствие ухудшается — не откладывайте визит к врачу. Важно действовать быстро, особенно если пострадал ребёнок или человек с аллергией.
