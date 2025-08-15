Коктейль, который меняет мозг: учёные из США нашли новый путь к ясности ума

Исследователи Университета Южной Флориды предложили пробиотик от деменции

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Университета Южной Флориды сделали шаг к созданию напитка, который может замедлить возрастные изменения мозга.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Коктейль

Пробиотики для ума: новый взгляд на здоровье мозга

Новый пробиотический коктейль укрепляет не только кишечник, но и, как показывают эксперименты, когнитивные способности.

Что внутри — то и в голове

Коктейль был разработан под руководством доктора Хариома Ядава. Он включает в себя специально подобранные штаммы полезных бактерий, которые снижают воспаление в кишечнике. Именно это воспаление всё чаще связывают с развитием деменции и болезнью Альцгеймера.

Испытания на мышах дали надежду

В лабораторных тестах мыши, получавшие пробиотик, лучше справлялись с задачами на память и ориентацию. Учёные связывают это с тем, что напиток восстанавливал кишечный барьер, снижал уровень воспалительных белков в организме и защищал барьеры мозга от разрушения.

Дырявый кишечник — не миф

Один из важных выводов исследования: "дырявый кишечник" — это не просто фигура речи. Когда он не справляется со своими функциями, токсины попадают в кровь, вызывая воспаление и повреждая нейроны. Пробиотики помогают вернуть кишечнику защитную роль.

Что дальше

Пока что речь идёт о животных моделях. Но учёные полны решимости довести разработку до клинических испытаний. Их цель — сделать профилактику деменции простой, безопасной и доступной с помощью коррекции микробиома.

Уточнения

Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

