Коктейль, который меняет мозг: учёные из США нашли новый путь к ясности ума

Исследователи из Университета Южной Флориды сделали шаг к созданию напитка, который может замедлить возрастные изменения мозга.
Новый пробиотический коктейль укрепляет не только кишечник, но и, как показывают эксперименты, когнитивные способности.
Что внутри — то и в голове
Коктейль был разработан под руководством доктора Хариома Ядава. Он включает в себя специально подобранные штаммы полезных бактерий, которые снижают воспаление в кишечнике. Именно это воспаление всё чаще связывают с развитием деменции и болезнью Альцгеймера.
Испытания на мышах дали надежду
В лабораторных тестах мыши, получавшие пробиотик, лучше справлялись с задачами на память и ориентацию. Учёные связывают это с тем, что напиток восстанавливал кишечный барьер, снижал уровень воспалительных белков в организме и защищал барьеры мозга от разрушения.
Дырявый кишечник — не миф
Один из важных выводов исследования: "дырявый кишечник" — это не просто фигура речи. Когда он не справляется со своими функциями, токсины попадают в кровь, вызывая воспаление и повреждая нейроны. Пробиотики помогают вернуть кишечнику защитную роль.
Что дальше
Пока что речь идёт о животных моделях. Но учёные полны решимости довести разработку до клинических испытаний. Их цель — сделать профилактику деменции простой, безопасной и доступной с помощью коррекции микробиома.
Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
