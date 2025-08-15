Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Манчкины умны, привязаны к людям и легко адаптируются к новому дому
Эксперт назвал две ключевые причины роста отказов в выдаче кредитов
Отстранение за пирсинг и дреды: что разрешено, а что нет в российских школах
Катя Лель предупреждает: скоро начнётся глобальная зачистка человечества
Врачи назвали плюсы и минусы индивидуальных, персональных и групповых тренировок
Гиды советуют посетить Париж ради Сорбонны, моста Александра III и галереи Лафайет
Рецепт куриной ветчины с сыром и зеленью
Знак 3.27 не запрещает парковку в кармане, если это не место для автобуса
Дизайнеры назвали способы сделать съёмное жильё уютным без капитального ремонта

Коктейль, который меняет мозг: учёные из США нашли новый путь к ясности ума

Исследователи Университета Южной Флориды предложили пробиотик от деменции
1:38
Здоровье

Исследователи из Университета Южной Флориды сделали шаг к созданию напитка, который может замедлить возрастные изменения мозга.

Коктейль
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Коктейль

Пробиотики для ума: новый взгляд на здоровье мозга

Новый пробиотический коктейль укрепляет не только кишечник, но и, как показывают эксперименты, когнитивные способности.

Что внутри — то и в голове

Коктейль был разработан под руководством доктора Хариома Ядава. Он включает в себя специально подобранные штаммы полезных бактерий, которые снижают воспаление в кишечнике. Именно это воспаление всё чаще связывают с развитием деменции и болезнью Альцгеймера.

Испытания на мышах дали надежду

В лабораторных тестах мыши, получавшие пробиотик, лучше справлялись с задачами на память и ориентацию. Учёные связывают это с тем, что напиток восстанавливал кишечный барьер, снижал уровень воспалительных белков в организме и защищал барьеры мозга от разрушения.

Дырявый кишечник — не миф

Один из важных выводов исследования: "дырявый кишечник" — это не просто фигура речи. Когда он не справляется со своими функциями, токсины попадают в кровь, вызывая воспаление и повреждая нейроны. Пробиотики помогают вернуть кишечнику защитную роль.

Что дальше

Пока что речь идёт о животных моделях. Но учёные полны решимости довести разработку до клинических испытаний. Их цель — сделать профилактику деменции простой, безопасной и доступной с помощью коррекции микробиома.

Уточнения

Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе
Еда и рецепты
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе Аудио 
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Домашние животные
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Последние материалы
Отстранение за пирсинг и дреды: что разрешено, а что нет в российских школах
Катя Лель предупреждает: скоро начнётся глобальная зачистка человечества
Врачи назвали плюсы и минусы индивидуальных, персональных и групповых тренировок
Гиды советуют посетить Париж ради Сорбонны, моста Александра III и галереи Лафайет
Рецепт куриной ветчины с сыром и зеленью
Знак 3.27 не запрещает парковку в кармане, если это не место для автобуса
Индия отказалась идти на уступки США в сельском хозяйстве
Дизайнеры назвали способы сделать съёмное жильё уютным без капитального ремонта
Эксперт Алексей Решетун объяснил, что делать при ожоге медузы
В Леди-Герару нашли окаменелости Homo и австралопитека возрастом 2,8 млн лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.