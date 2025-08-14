Один расчёт калорий — и питание перестаёт быть случайным: что важно знать

Понимание своей нормы калорий — первый шаг к здоровому телу и хорошему самочувствию. Но эта цифра не универсальна: она зависит от вашего возраста, пола и уровня активности. Диетолог Бриттани Поулсон объясняет, как найти свой идеальный баланс.
Калории — это топливо, которое помогает нам жить, двигаться и сохранять здоровье. Но если их слишком много — вес растёт, если мало — снижается энергия и ухудшается самочувствие. Важно найти свою золотую середину.
Примерные ориентиры для женщин и мужчин
Для мужчин от 18 до 55 лет суточная норма составляет от 2200 до 3200 ккал, в зависимости от активности. Женщинам того же возраста рекомендуется 1600-2400 ккал в день.
С возрастом потребность в калориях уменьшается. Мужчинам старшего возраста стоит ориентироваться на 2000-2600 ккал, женщинам — на 1600-2000 ккал.
Как худеть без вреда
Если цель — снижение веса, важно создать калорийный дефицит. Безопасный подход — сократить суточное потребление примерно на 500 ккал. Но падать ниже 1200 ккал не стоит: это может привести к головокружению, слабости и замедлению обмена веществ.
Метаболи́зм — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.
