Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отец Жанны Фриске вспомнил, как его дочь ослепла из-за рака, и дал совет Попову
Диетологи рекомендовали домашние десерты на стевии для снижения калорийности
Юрист Хаминский предупредил об автосписаниях по СБП при оплате через агрегаторы
Рыжики растут в сосновых борах и ельниках с июля до заморозков
Война и мир. Русский Пьер: в театре Модерн сыграют великую классику
NASA призвало защитить полярные кратеры Луны от промышленной добычи
Эксперт: освобождение Искры и Щербиновки укрепляет переговорные позиции России
Гиды ЮВА назвали блюда, которые стоит попробовать на месте: Том Ям, лапша, тали
КНДР опровергла сообщения о возможной передаче послания Трампу на саммите США и России

Один расчёт калорий — и питание перестаёт быть случайным: что важно знать

Диетолог Бриттани Поулсон рассказала, как рассчитать норму калорий по возрасту
1:32
Здоровье

Понимание своей нормы калорий — первый шаг к здоровому телу и хорошему самочувствию. Но эта цифра не универсальна: она зависит от вашего возраста, пола и уровня активности. Диетолог Бриттани Поулсон объясняет, как найти свой идеальный баланс.

Яичный рулет с зеленью и толокном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яичный рулет с зеленью и толокном

Сколько калорий вам действительно нужно

Калории — это топливо, которое помогает нам жить, двигаться и сохранять здоровье. Но если их слишком много — вес растёт, если мало — снижается энергия и ухудшается самочувствие. Важно найти свою золотую середину.

Примерные ориентиры для женщин и мужчин

Для мужчин от 18 до 55 лет суточная норма составляет от 2200 до 3200 ккал, в зависимости от активности. Женщинам того же возраста рекомендуется 1600-2400 ккал в день.

С возрастом потребность в калориях уменьшается. Мужчинам старшего возраста стоит ориентироваться на 2000-2600 ккал, женщинам — на 1600-2000 ккал.

Как худеть без вреда

Если цель — снижение веса, важно создать калорийный дефицит. Безопасный подход — сократить суточное потребление примерно на 500 ккал. Но падать ниже 1200 ккал не стоит: это может привести к головокружению, слабости и замедлению обмена веществ.

Уточнения

Метаболи́зм это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Домашние животные
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников Аудио 
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах
Авто
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Аудио 
Издавайте шум в лесу, чтобы снизить вероятность неожиданной встречи с рысью
Домашние животные
Издавайте шум в лесу, чтобы снизить вероятность неожиданной встречи с рысью Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Сапсан, который не взлетел: ФСБ нанесла удар по Германии и Украине Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Последние материалы
Диетолог Бриттани Поулсон рассказала, как рассчитать норму калорий по возрасту
Эксперт: освобождение Искры и Щербиновки укрепляет переговорные позиции России
Гиды ЮВА назвали блюда, которые стоит попробовать на месте: Том Ям, лапша, тали
Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными
КНДР опровергла сообщения о возможной передаче послания Трампу на саммите США и России
Теннисист Александр Бублик дал символический старт матчу "Зенит" — "Рубин" в Кубке России
Клубнику укрывают на зиму при температуре от 0 до –4 °C для защиты от морозов
Помидоры в собственном соку без уксуса сохраняют мягкий вкус до зимы
Политолог: состав делегации РФ на Аляске демонстрирует намерение выйти за рамки обсуждения СВО
Катя Гордон получила повторное предложение от мужа в Италии на фоне скандала с Дибровыми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.