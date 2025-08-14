Пьёшь, но становится только хуже: чего точно избегать в жару

Врач Анна Кириченко назвала напитки, которых следует избегать в жару

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда температура поднимается выше комфортной, хочется утолить жажду быстро и надолго.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Жара

Что не стоит пить в жару

Но некоторые напитки только усиливают обезвоживание, хотя и кажутся освежающими. Врач Анна Кириченко рассказала, от чего лучше отказаться в летний зной.

Почему кофе — не лучший выбор

Кофеин — мощный мочегонный компонент. Он ускоряет потерю жидкости, и в жару это особенно опасно. К тому же он снижает способность организма охлаждаться — примерно на 20 %. Поэтому чашка кофе в жаркий день может только усугубить состояние.

Газировка усиливает жажду

Сладкая газировка не утоляет жажду, а наоборот — провоцирует её. В одной банке может быть до 10 чайных ложек сахара. Чтобы переработать такой объём, телу приходится использовать воду из крови, отправляя её на переваривание. Как результат — ещё большее обезвоживание. А фосфорная кислота и другие добавки перегружают желудок и почки.

Что пить вместо

Лучшие альтернативы — простые и доступные. Вода с лимоном, ягодами или мятой, зелёный чай с травами, домашний квас без лишнего сахара, матча-латте или кокосовая вода — всё это не только освежает, но и помогает телу сохранять баланс жидкости.

Уточнения

Жара - состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

