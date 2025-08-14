Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог: состав делегации РФ на Аляске демонстрирует намерение выйти за рамки обсуждения СВО
Катя Гордон получила повторное предложение от мужа в Италии на фоне скандала с Дибровыми
Сода и лавровый лист помогают нейтрализовать запахи в квартире
Белая бумага как способ точного подбора оттенка пудры
Леонардо Ди Каприо рассказал правду о старении: чувствую себя на 35
Раненый медведь способен атаковать охотника в ответ на выстрел
Торможение двигателем позволяет безопасно снижать скорость на скользких дорогах
Учёные сравнили внутреннее состояние чёрной дыры с SPT-фазой в физике материалов
Гиды по Сингапуру напомнили о запрете на жевательную резинку и крупных штрафах

Пьёшь, но становится только хуже: чего точно избегать в жару

Врач Анна Кириченко назвала напитки, которых следует избегать в жару
1:23
Здоровье

Когда температура поднимается выше комфортной, хочется утолить жажду быстро и надолго.

Жара
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Жара

Что не стоит пить в жару

Но некоторые напитки только усиливают обезвоживание, хотя и кажутся освежающими. Врач Анна Кириченко рассказала, от чего лучше отказаться в летний зной.

Почему кофе — не лучший выбор

Кофеин — мощный мочегонный компонент. Он ускоряет потерю жидкости, и в жару это особенно опасно. К тому же он снижает способность организма охлаждаться — примерно на 20 %. Поэтому чашка кофе в жаркий день может только усугубить состояние.

Газировка усиливает жажду

Сладкая газировка не утоляет жажду, а наоборот — провоцирует её. В одной банке может быть до 10 чайных ложек сахара. Чтобы переработать такой объём, телу приходится использовать воду из крови, отправляя её на переваривание. Как результат — ещё большее обезвоживание. А фосфорная кислота и другие добавки перегружают желудок и почки.

Что пить вместо

Лучшие альтернативы — простые и доступные. Вода с лимоном, ягодами или мятой, зелёный чай с травами, домашний квас без лишнего сахара, матча-латте или кокосовая вода — всё это не только освежает, но и помогает телу сохранять баланс жидкости.

Уточнения

Жара - состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ
Военные новости
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ Аудио 
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи
Домашние животные
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи Аудио 
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Последние материалы
Гиды по Сингапуру напомнили о запрете на жевательную резинку и крупных штрафах
Эксперт назвал условие безопасного приготовления алкоголя в домашних условиях
Фитнес-тренеры отмечают, что занятия на природе повышают мотивацию и укрепляют иммунитет
Врач назвала основные причины хронических запоров
Рецепт тушёного мяса с мёдом и овощами от шеф-повара
ФСБ: под удар украинских ракет "Сапсан" могли попасть Москва и Минск
Рецепт маринованных черри с мятой и чесноком
Укоренившиеся черенки винограда на зиму хранят во влажном песке в подвале
Три цвета, которые сделают осенний маникюр: бархатное вино, оливково-зеленый и мягкая бронза
Пошаговая проверка двигателя автомобиля перед заключением сделки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.