Газовые плиты оказались опаснее машин — но об этом молчали десятилетиями

Выявлен недооценённый вред газовых плит для дыхательных путей — The Guardian

Пока газовые плиты остаются привычным атрибутом кухни, их реальное влияние на здоровье оказалось куда более серьёзным, чем думали раньше.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовая плита

Газовая плита — тихая угроза в доме

Новое исследование, охватившее домохозяйства по всей Европе и в Великобритании, раскрыло тревожные факты: каждый год от последствий использования газовых плит преждевременно умирают около 40 тысяч человек.

Почему газ так опасен

В центре внимания — оксид азота (NO₂), который образуется при сгорании природного газа. Он проникает глубоко в дыхательные пути, провоцируя воспаления и ухудшая состояние лёгких. Учёные подчёркивают: даже эти данные — лишь вершина айсберга, поскольку в расчёт не брались такие вещества, как бензол или угарный газ.

Цифры, от которых становится не по себе

По оценкам исследователей, в странах ЕС более 36 тысяч смертей ежегодно можно связать с использованием газовых плит. Это вдвое больше, чем число жертв автокатастроф в Европе. Причём эти оценки считаются "мягкими" — при более широком анализе цифры могли бы оказаться ещё выше.

Проблема, о которой знали давно

О том, что газовые плиты загрязняют воздух в доме, стало известно ещё в 1978 году. Однако только сейчас удалось понять, насколько это влияет на продолжительность жизни. Исследование показывает, что на кухнях с газом уровень загрязнения оксидом азота значительно превышает показатели помещений с электроплитами.

Миллионы домохозяйств под риском

Каждая третья семья в ЕС готовит на газу. В Великобритании таких домов почти 54 %, а в ряде стран, включая Италию, Нидерланды, Румынию и Венгрию, эта доля превышает 60 %. В каждом из этих домов газовая плита может становиться невидимой, но опасной угрозой — особенно для детей и людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

