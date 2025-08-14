Загар ложится как бронза: что нужно выпить до выхода на солнце

Бьюти-эксперт Винер назвала продукты, поддерживающие загар

Жаркое солнце, отдых и бронзовая кожа — всё это ассоциируется с летом.

Что поесть, чтобы загар держался дольше

Чтобы загар остался надолго и выглядел здорово, важно не только правильно загорать, но и поддерживать кожу изнутри. Некоторые продукты в этом могут стать настоящими помощниками.

Морковный сок перед пляжем

Морковь — один из главных продуктов, которые стоит включить в рацион, если вы собираетесь на солнце. В ней много бета-каротина — пигмента, благодаря которому загар становится равномерным и сохраняется дольше. Стакан свежевыжатого морковного сока перед выходом на пляж — простая, но действенная привычка.

Абрикосы: не только вкусно, но и полезно

Абрикосы не просто летний десерт. Они богаты бета-каротином и антиоксидантами, которые защищают кожу от морщинок. Витамины группы В и РР помогают коже загорать быстрее и безопаснее — уменьшая негативное воздействие ультрафиолета.

Помидоры — защита изнутри

Ликопин и витамин А, содержащиеся в помидорах, делают кожу устойчивее к солнцу. Выпейте стакан томатного сока перед солнечной прогулкой — это не только вкусно, но и полезно для вашей кожи.

Зелень и виноград для баланса

Петрушка и шпинат — кладезь бета-каротина, лютеина и витамина С. Они помогают коже лучше справляться с ультрафиолетом. А виноград, благодаря витаминам А, С, В и РР, поддерживает водный баланс кожи и снижает риск раздражений и дерматологических проблем.

