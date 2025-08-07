Сознание в пробирке: крошечные сгустки нейронов могут изменить законы медицины — это только начало

Учёные используют мини-мозги для изучения развития и заболеваний мозга

Человеческий мозг — одна из самых загадочных и сложных структур в природе. Несмотря на колоссальные достижения науки, его полное понимание остаётся пока недостижимым. Чтобы приблизиться к разгадке, учёные выращивают в лабораториях особые структуры — церебральные органоиды, или, как их чаще называют в СМИ, «мини-мозги».

Эти миниатюрные модели человеческого мозга уже успели зарекомендовать себя как мощный инструмент, способный изменить подход к изучению мозга, лечению заболеваний и даже созданию новых технологий.

Как создаются органоиды мозга

Исходным материалом служат стволовые клетки — незрелые клетки, способные превращаться в любые другие типы клеток. Хотя изредка используются эмбриональные клетки, в основном берут клетки кожи доноров, которые затем «откатывают» до исходного состояния при помощи химических веществ. Так получаются индуцированные плюрипотентные стволовые клетки.

Далее эти клетки помещаются в специальную белковую матрицу, которая служит питательной средой. Чтобы направить их развитие в нужную сторону, в нужный момент добавляют молекулы роста. Постепенно органоиды усложняются, в них появляются разные типы клеток и формируются структуры, напоминающие отдельные участки мозга.

Важно понимать, что несмотря на название, «мини-мозги» — это не маленькие копии человеческого мозга. Это скорее шарообразные ткани, которые имитируют определённые аспекты работы мозга.

Зачем нужны «мини-мозги»

У этих органоидов есть множество применений, и первое — это изучение раннего развития человека. Так, немецкая исследовательская группа вырастила органоиды, которые спонтанно сформировали зрительные чашки — зачатки глаза, где зрительный нерв соединяется с сетчаткой. Это может помочь в понимании взаимодействия мозга и глаза у эмбрионов, а также в разработке методов лечения врождённых болезней сетчатки.

Другие учёные создали мини-мозги, которые генерируют мозговые волны, аналогичные тем, что наблюдаются у недоношенных младенцев. Ещё одна группа использовала органоиды, чтобы выяснить, как вальпроевая кислота — препарат от эпилепсии и биполярного расстройства — может нарушать развитие плода, если применяется во время беременности.

Органоиды также становятся полезным инструментом для изучения заболеваний взрослого мозга — от инфекций до нейродегенеративных нарушений, включая болезнь Альцгеймера. Благодаря этому они могут заменить эксперименты на животных или в чашках Петри.

Возможности за пределами медицины

Применение «мини-мозгов» не ограничивается медициной. Они уже помогают учёным изучать эволюцию человека. Например, с их помощью сравнивали развитие мозга современного человека, неандертальца и обезьян.

Но самое интригующее — это попытки соединить органоиды с компьютерными системами. В одном эксперименте синтетический мини-мозг из человеческих нейронов научили играть в культовую видеоигру «Понг», подключив его к электродной решётке, управляемой ИИ. Такой подход может открыть дорогу к новому типу вычислительных систем, использующих живые клетки.

Этика

Согласно недавнему докладу Национальной академии наук, инженерии и медицины, крайне маловероятно, что в обозримом будущем такие органоиды смогут развить сознание, эмоции или способность чувствовать боль. Однако по мере того, как органоиды становятся всё сложнее, этические аспекты их применения требуют всё большего внимания.

