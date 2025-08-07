Этот вирус убивает каждый год — и никто не говорит, когда он придёт к вам: к чему готовиться осенью

Грипп является острым респираторным вирусным заболеванием, которое поражает в первую очередь верхние дыхательные пути. Характерны внезапное начало болезни, высокая температура, интоксикация и катаральные проявления.
При неблагоприятном течении, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, болезнь может привести к серьезным осложнениям (пневмония, заболевания почек, головного мозга и др.), которые ежегодно уносят десятки тысяч людских жизней по всему миру.
Максимально эффективным и достаточно безопасным способом защиты от столь опасного заболевания является вакцинация. Прививка от гриппа как способ защиты от инфекции включена в Национальный календарь профилактических прививок. При достаточном уровне вакцинации среди населения снижается риск распространения инфекции и смертность от осложнений.
Вакцинация не только защищает конкретного человека, но и снижает общий риск эпидемии в обществе. Если сделать прививку вовремя — за 3-4 недели до начала сезона простуд (то есть в конце лета — начале осени) — организм успеет выработать иммунитет, который сохранится на весь сезон.
Грипп — инфекционное заболевание, которое имеет выраженную сезонность. Заболеваемость повышается в осенние и зимние месяцы. Поэтому за три-четыре недели до начала сезона простудных заболеваний следует сделать прививку от гриппа. Эффект от прививки сохраняется до года.
После прививки в организме начинается выработка антител и иммунных клеток, которые защищают от вируса. Даже если заражение произошло, человек перенесёт грипп значительно легче, а риск осложнений будет минимальным.
Особое внимание вакцинации стоит уделить:
Обязательной вакцинации против гриппа подлежит все население, особенно дети с шести месяцев, школьники, взрослое население отдельных профессий (медицинские и торговые работники, сотрудники транспорта и коммунальной сферы), призывники, беременные женщины и лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваний органов дыхания, при наличии метаболических нарушений и ожирения.
Прививка противопоказана при наличии:
Противопоказаны прививки при аллергических реакциях на компоненты вакцины, острых лихорадочных состояниях или обострении хронических заболеваний. Вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии.
Вакцинопрофилактика самый эффективный способ профилактики. Вакцина против гриппа обладает иммуномодулирующими свойствами, то есть способна изменить активность иммунной системы, поэтому привитый человек приобретает дополнительную защиту и от других респираторных вирусных инфекций.
Иммунитет после вакцинации укрепляется в целом, а не только против одного вируса — это особенно важно в условиях сезонных эпидемий, сообщает ИА "Пенза-Пресс".
