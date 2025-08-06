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Полтора года врачи не замечали эту смертельную опасность — всё могло закончиться внезапно

В Уфе врачи удалили огромную опухоль из сердца 62-летней женщины
1:41
Здоровье

Врачи Республиканского кардиоцентра в Уфе провели уникальную операцию: из сердца 62-летней женщины была удалена опухоль гигантских размеров. Об этом 6 августа сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Врачи делают операцию
Фото: commons.wikimedia.org by John Crawford, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Врачи делают операцию

Симптомы, которые долго игнорировались

Пациентка более полутора лет жаловалась на постоянную одышку и боли в груди. Врачи по месту жительства не видели поводов для беспокойства — списывали все на гипертонию. Однако в ходе углубленного обследования в Уфе выяснилось, что в правом предсердии у нее развивается огромная миксома — доброкачественная опухоль размером 7×5×3 сантиметра.

Бомба замедленного действия

Опухоль практически полностью заполнила правое предсердие и частично перекрывала устье нижней полой вены, что мешало нормальному кровотоку и нарушало работу сердца. Это была настоящая бомба замедленного действия, которая могла привести к серьезным осложнениям, вплоть до внезапной смерти.

Комбинированная операция: три задачи за один раз

Кардиохирургам пришлось прибегнуть к сложной комбинированной операции. Они не только удалили опухоль, но и провели:

  • Пластику трикуспидального клапана
  • Ушивание межпредсердного сообщения

Успешный результат и редкий диагноз

Операция прошла успешно. Женщина уже выписана из больницы и идет на поправку. Медики подчеркивают, что миксомы сердца таких размеров — исключительно редкое явление, даже по мировым стандартам, сообщает mkset.ru.

Уточнения

О́пухоль — патологический процесс, представленный новообразованной тканью, в которой изменения генетического аппарата клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференцировки.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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