Забудьте про кремы: второй подбородок сдается только этим трем процедурам

Косметолог назвала способы избавиться от второго подбородка

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Неэффективные домашние методы не устранят второй подбородок, а грамотный SMAS-лифтинг и липолитики могут дать выраженный результат. Косметолог, врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала Pravda.Ru, какие подходы работают в зависимости от причины проблемы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Двойной подбородок

Егорова пояснила, что выбор способа коррекции зависит от причины появления второго подбородка — жировой ткани или дряблости кожи.

"Первое – это липолитики, если там жир. Второе – это SMAS-лифтинг. Очень хорошо. А если, например, сделать SMAS-лифтинг и уколоть липолитик, будет еще лучше", — объяснила косметолог.

По словам специалиста, при наличии дряблой кожи потребуется другой подход.

"А если же там дряблая кожа, тогда мы ставим нити. И желательно не армирующие, а хирургические от уха до уха и подтягиваем очень хорошо", — уточнила она.

Егорова также пояснила, что липолитики — это вещества, разрушающие жировую ткань, которые вводятся инъекционно.

Домашние методы, по словам эксперта, дают крайне ограниченный эффект. Единственное, что действительно может замедлить формирование второго подбородка — правильное положение головы.

"Максимум, что мы можем сделать, это не опускать голову вниз. То есть все время голова либо ровно, либо даже, может быть, чуть выше", — рекомендовала Егорова.

Также она упомянула фейслифтинг, но подчеркнула, что его эффективность зависит от профессионального подхода.

"Фейслифтинг еще помогает. Но фейслифтинг должен быть грамотный очень. Он должен начинаться с осанки, с нормализации баланса мышечного. И уже только потом гимнастика лица", — рассказала врач.

Она добавила, что самостоятельно назначить себе фейслифтинг невозможно — нужен офлайн-тренер, который сможет оценить мышечный тонус и корректно выстроить занятия. Кроме того, этот процесс требует постоянной дисциплины.