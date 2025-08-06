Сахар исчез — вкус вернулся: что происходит с организмом, когда вы резко бросаете сладкое

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Врач-эндокринолог развенчал миф об отказе от сахара
1:43
Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Резкий отказ от сахара безопасен и даже полезен, если речь идет исключительно о сахаре как монопродукте. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Сахар
Фото: Designed by Freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сахар

Барсуков подчеркнул, что безопасно и даже полезно резко отказаться от сахара, если речь идет исключительно о белом рассыпном сахаре как о монопродукте. Такой шаг, по его словам, соответствует современным представлениям в области питания.

"Если идет речь просто о сахаре как о монопродукте, то проблем никаких. Более того, это очень хороший и разумный шаг по современным представлениям. Но имеется в виду, именно от монопродукта, а не от углеводов вообще", — пояснил специалист.

Он отметил, что моментальный отказ от сахара не несет никаких рисков и может быть полезен даже в случае, если человек привык употреблять его ежедневно. Он добавил, что такое решение положительно влияет на вкусовое восприятие.

Эксперт также подчеркнул, что важно не исключать из рациона все углеводы, так как это может нанести вред здоровью.

"Просто очень важно, чтобы человек при этом не отказался, например, от несладких фруктов, от картофеля, от овощей, то есть от продуктов, которые содержат углеводы", — пояснил он.

Он предостерег от полного исключения углеводов из питания.

"Потому что отказаться от углеводов вообще – так называемые модные сейчас тоже есть диеты и так далее, – это небезопасно для здоровья", — резюмировал Барсуков.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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