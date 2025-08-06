Проклятие чемодана: почему после идеального отпуска вы чувствуете себя разбитыми

После отпуска многим становится хуже из-за сбитого режима и переизбытка общения. О причинах того, почему некоторые не чувствуют себя отдохнувшими после отпуска, в беседе с Pravda.Ru рассказала системный семейный психолог Виктория Мещерина.
По словам Мещериной, во время отпуска человек привыкает к расслабленному состоянию и теряет привычный распорядок дня, из-за чего выход на работу сопровождается физической и психической усталостью.
Она пояснила, что на отдыхе мозг "перестраивается на режим неподвижности", а переход обратно к рабочему графику сопровождается сопротивлением.
"Мы отвыкаем вставать, мы отвыкаем рано ложиться. Мы отвыкаем заниматься какими-то делами долгое время", — подчеркнула Мещерина.
По ее словам, еще один источник усталости — это постоянное пребывание с близкими.
"Мы проводим с близкими двадцать четыре часа на семь. Мы все время в коммуникативной связи. И от этого тоже устаешь", — пояснила психолог.
Она добавила, что в отпуске у многих пар возникают конфликты.
"Как парный терапевт я могу сказать, что ругаются в отпуске до 80% пар. Но не потому что они что-то не придумали, а потому что близкого общения слишком много", — объяснила собеседница Pravda.Ru.
Кроме того, после отдыха приходится снова встраиваться в рабочие процессы и разбираться с накопившимися задачами.
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