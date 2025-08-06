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Проклятие чемодана: почему после идеального отпуска вы чувствуете себя разбитыми

Психолог объяснила, почему отпуск не всем помогает отдохнуть
1:31
Здоровье

После отпуска многим становится хуже из-за сбитого режима и переизбытка общения. О причинах того, почему некоторые не чувствуют себя отдохнувшими после отпуска, в беседе с Pravda.Ru рассказала системный семейный психолог Виктория Мещерина.

Отпуск с семьёй
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отпуск с семьёй

По словам Мещериной, во время отпуска человек привыкает к расслабленному состоянию и теряет привычный распорядок дня, из-за чего выход на работу сопровождается физической и психической усталостью.

Она пояснила, что на отдыхе мозг "перестраивается на режим неподвижности", а переход обратно к рабочему графику сопровождается сопротивлением.

"Мы отвыкаем вставать, мы отвыкаем рано ложиться. Мы отвыкаем заниматься какими-то делами долгое время", — подчеркнула Мещерина.

По ее словам, еще один источник усталости — это постоянное пребывание с близкими.

"Мы проводим с близкими двадцать четыре часа на семь. Мы все время в коммуникативной связи. И от этого тоже устаешь", — пояснила психолог.

Она добавила, что в отпуске у многих пар возникают конфликты.

"Как парный терапевт я могу сказать, что ругаются в отпуске до 80% пар. Но не потому что они что-то не придумали, а потому что близкого общения слишком много", — объяснила собеседница Pravda.Ru.

Кроме того, после отдыха приходится снова встраиваться в рабочие процессы и разбираться с накопившимися задачами.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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