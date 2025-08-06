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Все делаете правильно, но не высыпаетесь? Эти ошибки ставят крест на сне

Сомнолог назвал ключевые ошибки, из-за которых человек чувствует себя невыспавшимся
Здоровье

Поздний отход ко сну, плотный ужин и духота в спальне мешают полноценно восстановиться во время сна. О ключевых ошибках, из-за которых человек чувствует себя невыспавшимся, в беседе с Pravda.Ru рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

Плохой сон
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плохой сон

Дорохов объяснил, что одна из самых частых ошибок — это слишком поздний отход ко сну. По его словам, медленный сон напрямую зависит от выработки мелатонина, пик которой приходится на час ночи. Поэтому важно ложиться спать как минимум до полуночи, а лучше — в 23:00.

"Обычные ошибки, что человек ложится после двенадцати часов. Нужно ложиться до двенадцати, а лучше в одиннадцать ложиться. Максимум выработки мелатонина идет к часу, и от этого зависит медленный сон", — пояснил эксперт.

Также он подчеркнул важность ежедневных прогулок как элемента вечернего режима. Физическая активность, по его словам, полезна, но только не перед сном.

"Физкультурой нужно заниматься, но желательно не перед сном, а до этого. Можно просто прогуляться. Перед сном это было бы идеально", — отметил Дорохов.

Эксперт добавил, что последний прием пищи должен быть не позднее семи вечера, чтобы не перегружать организм ночью.

"Еда до семи часов должна быть", — подчеркнул он.

Отдельное внимание Дорохов уделил температуре в спальне. Он указал, что для качественного сна важно обеспечить прохладный воздух, особенно летом.

"Обязательно, чтобы в спальне температура была ниже двадцати градусов. Летом это сложно. Нужно обязательно окна открыть, чтобы человек дышал хорошим, прохладным воздухом", — добавил специалист.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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