Солнечный гормон, который продлевает жизнь: чем грозит его дефицит

Здоровье

Витамин D — это не просто витамин, а прогормон, который участвует во множестве процессов в организме. Он необходим для усвоения кальция и фосфора, укрепления костей, работы иммунной системы и поддержания общего здоровья. Существует две основные формы:

Фото: freepik.com is licensed under public domain
  • Витамин D2 (эргокальциферол) — синтезируется растениями.

  • Витамин D3 (холекальциферол) — образуется в коже под воздействием солнечного света.

Обе формы после поступления в организм превращаются в активное вещество. Норма содержания витамина D в крови у взрослых — около 30 нг/мл, а при уровне ниже 20 нг/мл диагностируется дефицит. В группу риска входят дети, беременные, пожилые, женщины в постменопаузе и люди с ограниченным пребыванием на солнце.

Основные функции в организме

Витамин D регулирует обмен кальция и фосфора, поддерживает прочность костей и зубов, предотвращает остеопороз и рахит у детей. Он необходим с рождения для нормального роста и минерализации костей.

Кроме известной роли в поддержке костной ткани, исследования показывают его влияние на:

  • иммунную защиту;

  • работу мышц;

  • снижение риска некоторых видов рака (молочной железы, кишечника);

  • замедление развития болезней, таких как псориаз, диабет, болезнь Альцгеймера;

  • защиту клеток мозга.

Хотя данные о всех эффектах ещё изучаются, витамин D считается важным элементом профилактики многих хронических заболеваний.

Суточная потребность

Для взрослых рекомендовано около 15 мкг (600 МЕ) витамина D в день из пищи, а также регулярное пребывание на солнце — 15-20 минут в день. Для детей до года — 10 мкг (400 МЕ) в день.
Верхний безопасный предел — 100 мкг (4000 МЕ) в день для людей старше 11 лет.

Признаки и риски дефицита

Дефицит витамина D может проявляться:

  • усталостью;

  • мышечными спазмами;

  • головокружением;

  • болями в костях.

У детей это приводит к рахиту, у взрослых — к остеопорозу и повышенному риску переломов. Также возможно снижение иммунной защиты и замедленное восстановление после болезней.

Источники витамина D

Главный источник — солнечный свет. Кроме того, витамин D поступает с продуктами:

  • жирная рыба (лосось, сельдь, форель);

  • печень трески;

  • молочные продукты;

  • грибы;

  • тёмный шоколад.

Печень трески и её жир остаются лидерами по содержанию витамина D.

Когда нужны добавки

Приём добавок показан:

  • грудным детям (в грудном молоке витамина D недостаточно);

  • беременным и женщинам в постменопаузе;

  • пожилым;

  • людям с тёмной кожей или ограниченным пребыванием на солнце.

Обычно для восполнения дефицита назначают 800-1000 МЕ в день. Дозировку определяет врач по результатам анализа крови.

Опасность передозировки

Избыточный приём витамина D может привести к повышению уровня кальция в крови (гиперкальциемия) и его избыточному выведению с мочой (гиперкальциурия), что грозит повреждением почек и другими осложнениями. Передозировка через солнечный свет практически невозможна, но приёму высоких доз добавок должен предшествовать медицинский контроль.

Витамин D — ключевой элемент здоровья, влияющий на кости, иммунитет, мышцы и, возможно, на работу мозга. Поддерживать его нормальный уровень помогают солнце, правильное питание и приём добавок по назначению врача. Регулярный контроль особенно важен для людей из группы риска, ведь последствия дефицита могут быть серьёзными.

Уточнения

Гормо́ны — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
