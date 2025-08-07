Тревога без конца: тихая эпидемия, которая охватывает миллионы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Тревожные расстройства возникают, когда обычный стресс перерастает в повторяющиеся приступы сильного беспокойства, мешающие нормальной жизни. К ним относятся генерализованное тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), фобии, паническое расстройство и агорафобия. Общая черта всех этих состояний — чрезмерная и непропорциональная реакция страха на ситуации, которые не представляют реальной угрозы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Симптомы, которые нельзя игнорировать

Проявления тревожных расстройств можно разделить на физические и психологические.

Физические симптомы: учащённое сердцебиение, головокружение, дрожь, приступы тетании, тошнота, рвота, расстройства пищеварения, потливость, одышка, обмороки.

Психологические симптомы: иррациональный страх, раздражительность, снижение концентрации, тревожные мысли, беспокойство о смерти, суицидальные идеи.

Такие состояния способны переходить в хроническую форму, приводя к генерализованной тревожности, депрессии и даже попыткам самоубийства. По данным Inserm, у 70-80% пациентов с тревожными расстройствами есть риск развития депрессивных симптомов.

Как жить с тревожными расстройствами

Следите за питанием

Сбалансированный рацион — важная профилактическая мера. Ежедневное употребление фруктов и овощей снижает риск развития тревожных состояний. Исследование 2020 года, опубликованное в International Journal of Environmental Research and Public Health, показало, что менее трёх порций овощей и фруктов в день увеличивают этот риск на 24%.
Дефицит омега‑3 негативно влияет на работу нейротрансмиттеров, участвующих в передаче дофамина и серотонина. Баланс микрофлоры кишечника также связан с эмоциональным состоянием, что подтверждается данными Nutritional Neuroscience.

Поддерживайте физическую активность

Регулярные тренировки снижают уровень стресса и депрессии, стимулируют выработку нейротрансмиттеров и укрепляют нейронные связи. Особенно полезны командные виды спорта, которые помогают при социальной тревожности. Для детей спорт может стать способом выражения эмоций, которые трудно передать словами.

Принимайте назначенные препараты

Если изменения образа жизни не помогают, врач может назначить медикаментозную терапию — анксиолитики или антидепрессанты. Однако анксиолитики требуют осторожности из-за риска привыкания и побочных эффектов. Во Франции, по данным ОЭСР за 2017 год, в среднем используется 50 доз антидепрессантов на 1000 человек в день.

Освойте когнитивно-поведенческую терапию (КПТ)

КПТ — один из наиболее эффективных методов лечения тревожных расстройств. Она помогает выявлять и менять неадаптивные модели поведения и реакции. Проводить терапию могут как психологи, так и психиатры, адаптируя подход под конкретного пациента. Метод подходит как взрослым, так и детям.

Используйте немедикаментозные методы

Йога, медитация, дыхательные практики, гипноз — всё это может стать дополнением к основному лечению. Эти методы помогают снизить уровень тревоги, улучшить сон и общее самочувствие.

Часто задаваемые вопросы

Как успокоить приступ тревоги?
Паническая атака обычно длится от 10 до 30 минут и сопровождается яркими физическими симптомами. Важно сесть, глубоко и медленно дышать, чтобы избежать гипервентиляции, и дождаться окончания приступа, не сопротивляясь ему.

Почему мы становимся тревожными?
Причинами могут быть травмирующие события, фобии, неправильный приём лекарств, злоупотребление кофеином или алкоголем, а также наследственные и психологические факторы.

Когда тревога становится болезнью?
Если стресс перестаёт быть адаптивным механизмом, становится хроническим и мешает повседневной жизни, речь идёт о тревожном расстройстве. Такое состояние требует медицинской помощи.

Эти состояния — одни из самых распространённых психических проблем, чаще встречающихся у молодых людей, но возможных в любом возрасте. По данным Института санитарного надзора Франции, тревога чаще наблюдается у одиноких людей. Даже если симптомы кажутся лёгкими, без лечения они могут перейти в хроническую форму и серьёзно повлиять на физическое и психическое здоровье.

Уточнения

Трево́га беспоко́йство — отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
