Когда позвоночник ломает жизнь: тревожные признаки, которые нельзя игнорировать

Медики назвали основные симптомы и методы лечения сколиоза

4:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сколиоз — это не просто "кривая спина", а сложная деформация позвоночника сразу в трёх плоскостях. При этом позвонки буквально перекручиваются вокруг своей оси, что приводит к изменению формы грудной клетки и нарушению работы соседних структур организма. Позвоночник при сколиозе приобретает S-образный или C-образный вид, искривляясь вправо или влево, а при двойной форме — в обе стороны. В зависимости от расположения выделяют грудной, поясничный и грудопоясничный сколиоз.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Выраженный сколиоз у пациента на приеме у врача

Заболевание встречается примерно у 3% населения, причём чаще у девочек-подростков. Причины до конца не изучены: часть случаев связана с наследственностью, а 10% семейных форм, по данным Inserm, — с конкретным геном, уже идентифицированным учёными.

Сколиоз у детей и подростков

Чаще всего искривление выявляют в период активного роста. Подростковый сколиоз характеризуется выраженным вращением позвонков, заметным углом наклона и быстрым прогрессированием. У многих пациентов причина остаётся неизвестной, хотя наследственный фактор играет важную роль.

Сколиоз у взрослых

У взрослых сколиоз чаще всего развивается из-за возрастных изменений: износа межпозвонковых дисков, остеоартрита, ослабления связок. Такой вариант называют дегенеративным — он прогрессирует медленно и сопровождается хронической болью в пояснице, ишиасом или болями в ногах.

Отдельно выделяют идиопатический сколиоз, начавшийся в подростковом возрасте и остававшийся стабильным до тех пор, пока возрастные изменения не запустили его повторное развитие.

Симптомы и возможные осложнения

Главный повод обратиться к врачу — боли в спине, особенно при нагрузках. Среди других признаков:

постоянная или периодическая боль в пояснице;

ишиас и круралгия (боль по ходу бедренного нерва);

усталость при ходьбе и ощущение слабости в ногах;

уменьшение дистанции, которую можно пройти без отдыха;

нарушение осанки из-за сагиттального дисбаланса.

Тяжёлые формы (искривление более 100°) могут вызывать деформацию грудной клетки, что ведёт к затруднению дыхания и снижению работы сердца. У взрослых, чей сколиоз связан только с возрастом, такие осложнения встречаются редко.

Как жить со сколиозом

Сколиоз — заболевание, которое требует длительного лечения и дисциплины. Полностью избавиться от искривления невозможно, но замедлить его прогрессирование и сохранить качество жизни — вполне реально.

1. Поддерживайте физическую активность

Выбирайте виды спорта, укрепляющие мышцы спины и пресса, — они помогают держать позвоночник в правильном положении. Ежедневная растяжка улучшает подвижность и снижает нагрузку на суставы.

2. Получайте достоверную информацию и поддержку

Изучите особенности своего диагноза, консультируйтесь с врачами и обращайтесь в специализированные организации. Общение с другими пациентами помогает справляться с психологическим давлением, особенно при необходимости носить корсет или готовиться к операции.

3. Заботьтесь о качестве сна

Лучше всего спать на спине, чтобы позвоночник сохранял максимально прямое положение. Качественный матрас и подходящая подушка снижают ночную боль и дискомфорт.

4. Следуйте назначенному лечению

При угле искривления от 20° до 30° врач может назначить ношение ортопедического корсета, чтобы замедлить деформацию и избежать операции. Физиотерапия, лечебная гимнастика и, в крайних случаях, хирургическое вмешательство — основные методы контроля заболевания.

5. Поддерживайте правильную осанку

Если работа сидячая, следите, чтобы экран компьютера был на уровне глаз, а стопы полностью стояли на полу. Избегайте скрещивания ног и долгого пребывания в одной позе.

Можно ли вылечить сколиоз?

Полностью выпрямить позвоночник нельзя, но при ранней диагностике и правильном лечении можно остановить или замедлить прогрессирование болезни. Хирургия применяется только при тяжёлых формах.

Да, при значительном искривлении снижается объём лёгких и затрудняется работа сердца. Даже умеренные формы без лечения способны существенно ухудшить качество жизни.

Уточнения

Позвоно́чник — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).

