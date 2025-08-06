Бутерброд вместо обеда — билет к больничной койке: как распознать опасную привычку

Врачи объяснили, что такое синдром чая с бутербродом и чем он опасен пожилым

3:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом у многих людей питание постепенно превращается в череду быстрых перекусов: печенье, бутерброд, кружка чая. Кажется, что этого достаточно, чтобы утолить голод, но на самом деле организм недополучает важнейшие питательные вещества. В медицине это состояние называют tea and toast syndrome — расстройством пищевого поведения, при котором в рационе резко сокращается количество белка, витаминов и соли. Итогом могут стать истощение, остеопороз с риском переломов и даже опасная для жизни гипонатриемия.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бутерброд с чаем

Почему так происходит

Причины у этого синдрома разные, и не всегда они связаны с нехваткой продуктов. С возрастом у человека снижается чувствительность к запахам и вкусам, поэтому еда перестает приносить удовольствие. Проблемы с зубами и деснами делают пережевывание трудным, а значит, проще размочить хлеб в чае, чем есть полноценное блюдо. Замедленный обмен веществ и уменьшение мышечной массы снижают аппетит. Иногда отказ от еды — побочный эффект лекарств, которых с возрастом становится все больше.

Социальная изоляция усиливает проблему: пожилые люди, живущие одни, чаще пренебрегают питанием. Немалую роль играет и развитие деменции — на первых стадиях сложно делать покупки, позже возникают трудности с готовкой, а затем человек может забыть, ел он или нет. Психологические факторы тоже важны: утраты, одиночество и депрессия снижают интерес к еде, а сами депрессивные состояния часто остаются незамеченными на фоне других болезней.

Как распознать проблему

Недоедание не всегда проявляется только потерей веса. Признаками tea and toast syndrome могут быть хроническая слабость, головокружения, обмороки, частые простуды, проблемы с желудком, апатия и снижение активности. Если пожилой человек часто говорит: "Я поел хлеба с чаем" или "не хотелось обедать", это повод насторожиться.

Что можно сделать

Главная задача — лечить причину, будь то болезнь, депрессия или побочные эффекты лекарств. Но близкие могут сыграть важную роль в профилактике. Полезно регулярно интересоваться рационом, помогать с покупкой продуктов или заказывать доставку. Иногда стоит приехать и приготовить запас питательной еды на несколько дней. Блендер поможет тем, кому трудно жевать, а совместные обеды не только улучшают аппетит, но и снижают чувство одиночества.

По прогнозам ВОЗ, к 2025 году в мире будет более миллиарда людей старше 60 лет. Увеличение продолжительности жизни означает, что tea and toast syndrome может становиться все более распространенным. Уже сегодня важно обращать внимание на тревожные сигналы, ведь своевременная поддержка в питании способна сохранить здоровье и продлить активную жизнь.

Уточнения

Бутербро́д — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца). Благодаря быстроте приготовления, удобству потребления и переноски бутерброды пользуются популярностью как в основные, так и промежуточные приёмы пищи.

