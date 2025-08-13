Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Максим Кадаков: водители могут освобождать полосу для спецтранспорта перестроением
BMW E65, F80 M3 и XM вызывали споры и изменили автомобильный рынок
Медведчук: участие Зеленского в саммите на Аляске абсурдно и помешает переговорам
Деревня Садали на Сардинии известна водопадом Святого Валентина и нурагом Accodulazzo
Блогер поделилась неочевидным секретом удаления жирных пятен подручными средствами
Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников
Зеленый корректор и консилер помогут замаскировать герпес на губах
Надежда Кадышева испытывает трудности из-за болей в коленях
Домашние тренировки снижают риск заражений и экономят время — фитнес-эксперты

Один тест показывает, насколько вам грозит лишний вес — задолго до первых признаков

Nature Medicine: разработан тест, предсказывающий ожирение за 5 лет
1:18
Здоровье

Учёные представили генетический тест, который может с высокой точностью предсказать вероятность развития ожирения.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Новый тест поможет предсказать риск ожирения заранее

Разработка получила название "полигенная шкала риска" и основана на анализе ДНК более пяти миллионов человек.

Результат работы сотен исследователей

Исследование, опубликованное в Nature Medicine, объединило усилия более 600 учёных из 500 организаций. Итог впечатляющий: новый тест оказался в два раза точнее предыдущих методов по выявлению наследственной предрасположенности к ожирению.

Почему это важно

По словам Рулофа Смита из Копенгагенского университета, тест способен определить риск заболевания за несколько лет до появления явных признаков. Это открывает окно возможностей для ранней профилактики и изменения образа жизни.

Генетика — не приговор

Интересно, что люди с высоким риском ожирения часто лучше других реагируют на корректировки питания и тренировок. Однако, если перестать придерживаться нового режима, вес возвращается быстро. Это подчёркивает важность постоянства и поддержки в процессе изменений.

Уточнения

Ожире́ние - результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля
Авто
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля Аудио 
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни
Домашние животные
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни Аудио 
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера
Красота и стиль
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
Автоэксперт Максим Кадаков: водители могут освобождать полосу для спецтранспорта перестроением
BMW E65, F80 M3 и XM вызывали споры и изменили автомобильный рынок
Медведчук: участие Зеленского в саммите на Аляске абсурдно и помешает переговорам
Деревня Садали на Сардинии известна водопадом Святого Валентина и нурагом Accodulazzo
Блогер поделилась неочевидным секретом удаления жирных пятен подручными средствами
Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников
Зеленый корректор и консилер помогут замаскировать герпес на губах
Надежда Кадышева испытывает трудности из-за болей в коленях
Домашние тренировки снижают риск заражений и экономят время — фитнес-эксперты
Сода и эфирные масла устраняют запахи в ванной и туалете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.