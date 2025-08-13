Один тест показывает, насколько вам грозит лишний вес — задолго до первых признаков

Nature Medicine: разработан тест, предсказывающий ожирение за 5 лет

Учёные представили генетический тест, который может с высокой точностью предсказать вероятность развития ожирения.

Новый тест поможет предсказать риск ожирения заранее

Разработка получила название "полигенная шкала риска" и основана на анализе ДНК более пяти миллионов человек.

Результат работы сотен исследователей

Исследование, опубликованное в Nature Medicine, объединило усилия более 600 учёных из 500 организаций. Итог впечатляющий: новый тест оказался в два раза точнее предыдущих методов по выявлению наследственной предрасположенности к ожирению.

Почему это важно

По словам Рулофа Смита из Копенгагенского университета, тест способен определить риск заболевания за несколько лет до появления явных признаков. Это открывает окно возможностей для ранней профилактики и изменения образа жизни.

Генетика — не приговор

Интересно, что люди с высоким риском ожирения часто лучше других реагируют на корректировки питания и тренировок. Однако, если перестать придерживаться нового режима, вес возвращается быстро. Это подчёркивает важность постоянства и поддержки в процессе изменений.

Уточнения

Ожире́ние - результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

