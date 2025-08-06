Заветные две полоски могут обернуться диагнозом: главные риски зрелой беременности

Возраст матери после 40 увеличивает риск генетических нарушений у плода

4:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

За последние два десятилетия число женщин, ставших мамами в возрасте от 30 до 40 лет, увеличилось почти втрое. А количество россиянок, решившихся на рождение ребёнка после 40 — выросло почти на 50%.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ беременная девушка

Несмотря на зрелый и осознанный подход, беременность в этом возрасте сопряжена с целым рядом рисков. Как к ним подготовиться и почему возраст будущего отца также имеет значение.

Роды по расписанию

По мнению врачей, идеальный возраст для рождения ребёнка — от 18 до 25 лет. В этом возрасте организм женщины более готов к вынашиванию, меньше вероятность осложнений и выше шансы на успешное зачатие. Но реальность и социум диктуют своё — всё больше женщин становятся мамами в зрелом возрасте, осознанно подходя к материнству.

Однако, возраст напрямую влияет на фертильность. После 38–40 лет резко снижается запас яйцеклеток. Цикл может оставаться регулярным, но всё чаще проходит без овуляции. А значит, забеременеть становится сложнее.

Для сравнения: у здоровой пары в возрасте до 35 лет шанс наступления беременности составляет примерно 25% на один менструальный цикл. После 40 лет этот показатель снижается до 8–12%.

Сложности не только с зачатием

Сохранить беременность в зрелом возрасте — не менее сложно, чем её запланировать. Часто женщины сталкиваются с выкидышами на ранних сроках. Но основной страх — не в этом, а в возможных генетических нарушениях у плода. Поэтому к беременности стоит подойти особенно ответственно.

Будущей маме важно пройти комплексную проверку: оценить работу щитовидной железы, сердца, печени, почек, проверить уровень глюкозы в крови. Всё это может повлиять как на течение беременности, так и на здоровье ребёнка.

Не только женщина влияет на будущее малыша

Нельзя забывать, что вклад в рождение здорового ребёнка — равный как от женщины, так и от мужчины. Возраст и здоровье мужчины также влияют на наступление беременности и здоровье будущего ребёнка.

Если сравнивать двадцатилетнюю маму и женщину старше 40 лет, готовящуюся к материнству, в пользу второй говорит её психологическая зрелость, осознанность, финансовая стабильность.

Однако к этому „багажу“ добавляются и приобретённые за годы хронические или тяжёлые перенесённые заболевания, которые могут отразиться на здоровье и течении беременности. То же самое касается и мужчин, решивших стать отцами в солидном возрасте.

Если не получается — не ждать

Если беременность не наступает в течение 6 месяцев, медики советуют не терять время и обращаться к репродуктологу. После 40 лет ждать не стоит.

«Для женщин, планирующих материнство после 40 лет, крайне важна помощь вспомогательных репродуктивных технологий — своевременное обращение к специалистам часто помогает стать мамой здорового малыша даже в зрелом возрасте», — отмечает врач.

К сожалению, в последние годы в России наблюдается рост числа детей с инвалидностью. Экология, возраст родителей, хронические заболевания — всё это влияет.

Наблюдение под микроскопом

Качество медицинского сопровождения играет ключевую роль. Чем старше будущие родители — тем внимательнее должны быть врачи. Сегодня медицина предлагает широкий спектр методов ранней диагностики. Один из них — первый скрининг, проводимый на сроке 11–13 недель. Он входит в программу ОМС и обязателен для всех беременных.

Отдельное значение имеет тщательное, я бы даже сказала, скрупулёзное наблюдение за беременностью опытным врачом-акушером-гинекологом. Сегодня в арсенале медицины есть множество генетических и ультразвуковых тестов, позволяющих на ранних сроках выявить возможные отклонения.

Обязательное обследование — первый скрининг, его проводят в сроке 11–13 недель. Это исследование входит в программу ОМС и назначается всем беременным.

Кроме того, есть и дополнительные, но не входящие в ОМС тесты — например, неинвазивный пренатальный тест. Он уже с 6–7 недели может выявить генетические патологии. При наличии медицинских показаний его стоит делать, даже несмотря на цену, сообщает tmn.aif.ru.

Уточнения

Бере́менность — физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.

