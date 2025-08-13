Спортзал вызывает тревогу — и причина не в физических нагрузках

Ливерпульское исследование: фобию спортзалов у женщин вызывает стыд за фигуру

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведённое Ливерпульским университетом имени Джона Мурса, выявило главную причину, по которой многие женщины избегают спортзалов. И это вовсе не лень или нехватка времени.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Мотивация

Почему женщины боятся ходить в спортзал

Основной фактор — ощущение давления со стороны общества и стресс, связанный с подбором спортивной одежды.

Страх быть осуждённой

Многие женщины признались, что чувствуют себя неуютно в зале из-за страха быть осуждёнными за внешний вид или фигуру. Облегающие леггинсы или укороченные топы вызывают у них внутреннее напряжение — кто-то боится выглядеть "старше", кто-то считает, что выглядит "менее привлекательно". И это мешает сосредоточиться на тренировке.

Нежелательные комментарии

Почти четверть участниц исследования сталкивались с неприятными высказываниями со стороны мужчин в спортзале. Речь шла о внешности, технике выполнения упражнений и даже расстановке оборудования. Это создаёт дополнительный психологический барьер и усиливает ощущение, будто женщинам приходится "вторгаться" в пространство, где им не рады.

Не мелочь, а реальная проблема

Одежда и взгляды со стороны могут показаться незначительными, но когда это становится причиной отказа от спорта, последствия сказываются на здоровье. Исследование подчёркивает: важно пересматривать отношение к женскому присутствию в спортивных пространствах и создавать атмосферу, в которой каждой будет комфортно.

Уточнения

Спорти́вный зал — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.



