Спортзал вызывает тревогу — и причина не в физических нагрузках

Исследование, проведённое Ливерпульским университетом имени Джона Мурса, выявило главную причину, по которой многие женщины избегают спортзалов. И это вовсе не лень или нехватка времени.
Основной фактор — ощущение давления со стороны общества и стресс, связанный с подбором спортивной одежды.
Страх быть осуждённой
Многие женщины признались, что чувствуют себя неуютно в зале из-за страха быть осуждёнными за внешний вид или фигуру. Облегающие леггинсы или укороченные топы вызывают у них внутреннее напряжение — кто-то боится выглядеть "старше", кто-то считает, что выглядит "менее привлекательно". И это мешает сосредоточиться на тренировке.
Нежелательные комментарии
Почти четверть участниц исследования сталкивались с неприятными высказываниями со стороны мужчин в спортзале. Речь шла о внешности, технике выполнения упражнений и даже расстановке оборудования. Это создаёт дополнительный психологический барьер и усиливает ощущение, будто женщинам приходится "вторгаться" в пространство, где им не рады.
Не мелочь, а реальная проблема
Одежда и взгляды со стороны могут показаться незначительными, но когда это становится причиной отказа от спорта, последствия сказываются на здоровье. Исследование подчёркивает: важно пересматривать отношение к женскому присутствию в спортивных пространствах и создавать атмосферу, в которой каждой будет комфортно.
